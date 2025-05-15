Суд над Puff Daddy: Кессі Вентура зізналася, чому брала участь у вечірках Freak-Off

38-річна Кессі Вентура, колишня дівчина репера Шона Комбса, він же Puff Daddy, суд над яким наразі триває в Нью-Йорку, дала свідчення проти нього, перебуваючи на восьмому місяці вагітності. Вона розкрила присутнім чимало шокуючих фактів про "білі вечірки" музиканта і пояснила, чому була їхньою учасницею.

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Про це пише Page Six.

За словами співачки, яка вагітна третьою дитиною, вечірки Freak-Off, повні сексу і наркотиків, фактично були її роботою.

"Не було часу робити щось ще, окрім як влаштовувати їх, а потім намагатися оговтатися", — зізналася вона.

Вентура стверджувала, що 55-річний Комбс долучив її до цих вечірок, коли їй було близько 22 років, і "наставляв" її та сексуальних партнерів, як поводитися.

"Я була закохана і просто хотіла зробити його щасливим", — сказала вона присяжним, пояснюючи, чому вона брала участь у цих розпусних заходах. Пізніше любов поступилася місцем страху.

Вентура також докладно описала роки ймовірного насильства з боку репера, коли зустрічалася з ним із 2005 до 2018 року.

"Він бив мене по голові, збивав із ніг, тягнув, штовхав, топтав по голові, якщо я падала", — заявила вона, додавши, що Дідді ставав агресивним із нею через дрібні розбіжності й наказував їй "виправити обличчя або стежити за ротом".

Шон Комбс і Кессі Вентура Фото: Getty

"Я також відчувала в певні моменти, коли розуміла, що справа навіть не в мені... робила неправильне обличчя, і наступне, що я пам'ятаю, — це отримувала по обличчю", — сказала вона.

У травні 2024 року CNN опублікувала кадри з камер спостереження готелю, на яких засновник Bad Boy Records жорстоко б'є Вентуру, коли вона намагається втекти в ліфті. У відповідь на публікацію відео Комбс вибачився, назвавши цю сцену одним із "найпохмуріших моментів" у своєму житті.

Офіцер поліції Лос-Анджелеса, очевидець подій 2016 року, дав свідчення в суді, заявивши, що Комбс запропонував йому пачку грошей в обмін на мовчання про напад.

16 листопада 2023 року Кессі звинуватила Комбса в сексуальному насильстві, але справу було врегульовано до суду після того, як він виплатить їй $20 млн. Сьогодні вона є ключовим свідком у справі музичного магната і вже озвучила в залі засідань низку шокуючих фактів, що мали місце, включно з сексуальним насильством, накачуванням наркотиками, сутенерством і багато іншого.

Наразі Комбс перебуває під судом за звинуваченням у змові з метою рекету, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації із застосуванням сили, шахрайства або примусу, і перевезенні для заняття проституцією. Він не визнав себе винним.

Раніше Фокус писав, що чоловік-фотограф звинуватив Шона "Дідді" Комбса в сексуальному насильстві.