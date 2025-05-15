Суд над Puff Daddy: Кэсси Вентура призналась, почему участвовала в вечеринках Freak-Off

38-летняя Кэсси Вентура, бывшая девушка рэпера Шона Комбса, он же Puff Daddy, суд над которым сейчас проходит в Нью-Йорке, дала показания против него, находясь на восьмом месяце беременности. Она раскрыла присутствующим немало шокирующих фактов о "белых вечеринках" музыканта и объяснила, почему была их участницей.

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Об этом пишет Page Six.

По словам певицы, которая беременна третьим ребенком, вечеринки Freak-Off, полные секса и наркотиков, фактически были ее работой.

"Не было времени делать что-то еще, кроме как устраивать их, а затем пытаться прийти в себя", – призналась она.

Вентура утверждала, что 55-летний Комбс приобщил ее к этим вечеринкам, когда ей было около 22 лет, и "наставлял" ее и сексуальных партнеров, как себя вести.

"Я была влюблена и просто хотела сделать его счастливым", — сказала она присяжным, объясняя, почему она участвовала в этих развратных мероприятиях. Позже любовь уступила место страху.

Вентура также подробно описала годы предполагаемого насилия со стороны рэпера, когда встречалась с ним с 2005 по 2018 год.

"Он бил меня по голове, сбивал с ног, тащил, пинал, топтал по голове, если я падала", — заявила она, добавив, что Дидди становился агрессивным с ней из-за мелких разногласий и приказывал ей "исправить лицо или следить за ртом".

Шон Комбс и Кэсси Вентура Фото: Getty

"Я также чувствовала в определенные моменты, когда понимала, что дело даже не во мне… делала неправильное лицо, и следующее, что я помню, — это получала по лицу", — сказала она.

В мае 2024 года CNN опубликовала кадры с камер наблюдения отеля, на которых основатель Bad Boy Records жестоко избивает Вентуру, когда она пытается сбежать в лифте. В ответ на публикацию видео Комбс извинился, назвав эту сцену одним из "самых мрачных моментов" в своей жизни.

Офицер полиции Лос-Анджелеса, очевидец событий 2016 года, дал показания в суде, заявив, что Комбс предложил ему пачку денег в обмен на молчание о нападении.

16 ноября 2023 года Кэсси обвинила Комбса в сексуальном насилии, но дело было урегулировано до суда после того, как он выплатит ей $20млн. Сегодня она является ключевым свидетелем по делу музыкального магната и уже озвучила в зале заседаний ряд шокирующих фактов, которые имели место, включая сексуальное насилие, накачивание наркотиками, сутенерство и многое другое.

В настоящее время Комбс находится под судом по обвинению в сговоре с целью рэкета, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения, и перевозке для занятия проституцией. Он не признал себя виновным.

Ранее Фокус писал, что мужчина-фотограф обвинил Шона "Дидди" Комбса в сексуальном насилии.