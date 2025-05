Суд над Puff Daddy: Джастин Бибер нарушил многолетнее молчание

В Нью-Йорке продолжается суд над музыкальным магнатом Шоном «Дидди» Комбсом, и молчание наконец нарушил один из тех, кого называли самой знаменитой жертвой рэпера, – Джастин Бибер.

Об этом пишет TMZ.

55-летнего Комбса обвинили в серии сексуальных преступлений, и среди поклонников были широко распространены опасения, что 31-летний Бибер мог подвергнуться сексуальному насилию со стороны Дидди в первые годы его работы в музыкальной индустрии.

Слухам поспособствовало архивное видео, в котором Шон и на тот момент еще несовершеннолетний Джастин тусовались "48 часов". Они также работали вместе над альбомом.

Джастин Бибер и его 48 часов с Шоном Комбсом

На фоне скандалов и ужасающих разоблачений, которые сопровождают суд над Пи Дидди, команда артиста сделала заявление для СМИ, настаивая на том, что он никогда не был жертвой подсудимого.

"Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно навредил. Отвлечение внимания от этой реальности отвлекает от справедливости, которой эти жертвы по праву заслуживают", – говорится в сообщении для прессы.

Источники также сообщили таблоиду, что продюсер никогда не оскорблял Джастина каким-либо образом. Что касается видеороликов с участием Дидди и Джастина, инсайдеры настаивали, что их взаимодействие было просто "перформансом" , и объяснили, что Бибер был ближе к сыновьям рэпера, чем к Шону.

После ареста Комбса, по словам информаторов, Джастин был очень расстроен этой новостью и фактически стал затворником.

"Так много людей, которые помогли ему стать тем, кто он есть, были очень близки с Дидди, и это полностью его сбило с толку. Джастин не ответил на это после обысков в домах. Он и не собирается", – сказал инсайдер. Он добавил, что певец сожалеет о работе с Комбсом над альбомом рэпера 2023 года под названием "The Love Album: Off the Grid" и сильно дистанцировался от него.

"У него был долгий перерыв с Дидди, когда, по его мнению, большая часть этого произошла, и он дистанцировался от него. Он был представлен на последнем альбоме Дидди, и если бы он знал что-либо об этом, он бы этого не сделал", – добавил человек из окружения канадского певца.

Судебный процесс по делу Комбса о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации официально начался 12 мая. Его бывшая девушка Кэсси Вентура, которая находится на восьмом месяце беременности, дала против него показания.

