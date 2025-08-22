Почему ваш смартфон слабо держит заряд: 5 простых способов продлить автономность

Если батарея смартфона со временем держит заряд всё хуже, причина вряд ли в приложениях. Главный виновник — естественная деградация аккумулятора, которую ускоряют неправильные привычки зарядки. Однако есть способы значительно продлить жизнь батареи.

Related video

Главная причина быстрой деградации АКБ — неправильные привычки, ускоряющие износ. Срок службы любого аккумулятора ограничен количеством циклов зарядки, и простые изменения в повседневной эксплуатации способны его значительно продлить, пишет Tom's Guide.

1. Правило 20-80%

Старайтесь держать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80%. Это "золотая середина", которая создает наименьшую нагрузку на ячейки аккумулятора. Постоянная зарядка до 100% и полная разрядка до 0% изнашивают батарею гораздо быстрее.

2. Не используйте смартфон во время зарядки

Главный враг аккумулятора — перегрев. Использование смартфона во время зарядки, особенно для игр или просмотра видео, генерирует избыточное тепло, которое ускоряет химическую деградацию батареи. По возможности, дайте телефону зарядиться в состоянии покоя.

3. Включайте режим энергосбережения заранее

Не ждите, пока уровень заряда упадет до 10-20%. Активируйте режим энергосбережения, когда заряд опускается до 30-40%, или когда знаете, что розетки долго не будет. Это снижает фоновую активность и уменьшает нагрузку на аккумулятор.

4. Обновляйте программное обеспечение

Обновления операционной системы часто содержат важные улучшения в управлении энергопотреблением и исправляют ошибки, которые вызывают лишний расход заряда. Своевременная установка апдейтов помогает вашему смартфону работать эффективнее.

5. Избегайте полной разрядки и зарядки

Один цикл — это использование 100% емкости, но не обязательно за один раз. Частые небольшие подзарядки наносят аккумулятору меньше вреда, чем регулярная полная разрядка до 0% и последующая зарядка до 100%. Как отмечают эксперты, ежедневная полная зарядка может износить аккумулятор менее чем за два года.

Раньше Фокус писал про новый смартфон Realme, бьющий все рекорды автономности. Компания готовит к выходу аппарат с аккумулятором емкостью свыше 10 000 мАч. Новинка может стать самым автономным телефоном на рынке, сохранив нормальные размеры.