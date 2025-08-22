Чому ваш смартфон слабо тримає заряд: 5 простих способів подовжити автономність

Якщо батарея смартфона з часом тримає заряд дедалі гірше, причина навряд чи в застосунках. Головний винуватець — природна деградація акумулятора, яку прискорюють неправильні звички заряджання. Однак є способи значно подовжити життя батареї.

Головна причина швидкої деградації АКБ — неправильні звички, що прискорюють знос. Термін служби будь-якого акумулятора обмежений кількістю циклів зарядки, і прості зміни в повсякденній експлуатації здатні його значно продовжити, пише Tom's Guide.

1. Правило 20-80%

Намагайтеся тримати рівень заряду в діапазоні від 20% до 80%. Це "золота середина", яка створює найменше навантаження на комірки акумулятора. Постійне заряджання до 100% і повне розряджання до 0% зношують батарею набагато швидше.

2. Не використовуйте смартфон під час заряджання

Головний ворог акумулятора — перегрів. Використання смартфона під час заряджання, особливо для ігор або перегляду відео, генерує надлишкове тепло, яке прискорює хімічну деградацію батареї. За можливості, дайте телефону зарядитися в стані спокою.

3. Вмикайте режим енергозбереження заздалегідь

Не чекайте, поки рівень заряду впаде до 10-20%. Активуйте режим енергозбереження, коли заряд опускається до 30-40%, або коли знаєте, що розетки довго не буде. Це знижує фонову активність і зменшує навантаження на акумулятор.

4. оновлюйте програмне забезпечення

Оновлення операційної системи часто містять важливі поліпшення в управлінні енергоспоживанням і виправляють помилки, які спричиняють зайву витрату заряду. Своєчасне встановлення апдейтів допомагає вашому смартфону працювати ефективніше.

5. Уникайте повного розряджання та заряджання

Один цикл — це використання 100% ємності, але не обов'язково за один раз. Часті невеликі підзарядки завдають акумулятору менше шкоди, ніж регулярне повне розряджання до 0% і подальше заряджання до 100%. Як зазначають експерти, щоденна повна зарядка може зносити акумулятор менш ніж за два роки.

