У Samsung есть "секретный" режим, делающий ОС намного проще и понятнее: как включить

В смартфонах Samsung Galaxy есть скрытый «Простой режим» (Easy Mode), который сильно упрощает интерфейс, убирая всё лишнее. Эта функция идеально подходит для пожилых людей, детей или тех, кто устал от сложных настроек.

Современные смартфоны, включая флагманы Samsung с их мощной оболочкой One UI, предлагают огромное количество функций. Но для многих пользователей эта сложность избыточна. Именно для них и был создан "Простой режим", который убирает отвлекающие факторы и делает использование смартфона интуитивно понятным, пишет Tom's Guide.

Как включить "Простой режим"

Откройте "Настройки" и перейдите в раздел "Дисплей". Найдите в списке пункт "Простой режим" и нажмите на него. Переведите переключатель в положение "Вкл".

Основное меню "Простого режима" Фото: Future

Что меняется в простом режиме

После активации интерфейс смартфона полностью преображается. Текст и иконки становятся значительно крупнее, что упрощает чтение и навигацию. Домашний экран реорганизован: вместо ленты Google Discover появляется специальная страница для быстрого набора избранных контактов. Свайп влево от главного экрана открывает быстрый доступ к инструменту "Лупа", который использует камеру для увеличения мелкого текста.

Также появляются дополнительные опции. Можно включить высококонтрастную клавиатуру (черные буквы на желтом фоне) для лучшей читаемости и настроить задержку при касании и удержании экрана. Это полезно для тех, у кого есть трудности с точными нажатиями.

Если же "Простой режим" кажется вам слишком кардинальным решением, в настройках дисплея можно отдельно увеличить размер шрифта и масштаб экрана, чтобы сделать элементы интерфейса крупнее, не меняя логику работы ОС.

