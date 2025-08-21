Смартфоны Samsung продаются вдвое дешевле: почему бренд вдруг обрушил цены

Компания Samsung впервые начала продавать свои складные смартфоны серии Galaxy Z практически за полцены. Однако речь идет не о новых, а о восстановленных моделях.

Сертифицированные восстановленные «раскладушки» Samsung начали продаваться почти в два раза дешевле в рамках программы «Certified Re-Newed», пишет sammobile.com. В частности, в Соединенных Штатах уже можно купить модели Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5, причем на такие телефоны предоставляется годовая гарантия.

Официально восстановленные Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 можно купить в интернет-магазине Samsung. Стоимость Galaxy Z Flip 5 начинается от 650 долларов за версию на 256 ГБ и от 700 долларов за версию на 512 ГБ (примерно 27-29 тысяч в гривневом эквиваленте). Модель Galaxy Z Fold 5 обойдется подороже – 1169 долларов за версию на 256 ГБ и 1219 долларов за версию на 512 ГБ (около 48-50 тысяч в пересчете на гривны).

Как отмечает издание, такая сделка подойдет тем, кто давно хотел себе складной Samsung, но не готов платить 1100 долларов за Galaxy Z Flip 7 или целых 2000 долларов за Galaxy Z Fold 7.

Телефоны, продаваемые по программе Samsung Certified Re-Newed, обслуживаются специалистами Samsung и оснащены исключительно оригинальными запасными частями. Они поставляются с новым сертифицированным аккумулятором и возможностью приобретения плана Samsung Care+ для дополнительной защиты.

