Samsung с самой быстрой зарядкой: что показало тестирование флагманских смартфонов

В этом месяце компания Samsung выпустила новый складной смартфон Galaxy Z Fold 7. Он получил более изысканный дизайн, но в целом он довольно похож на прошлогоднюю модель Galaxy Z Fold 6. Экспертам стало интересно, как будут работать оба смартфона при подключении к сети.

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В тестировании участвовал и еще один флагманский смартфон Samsung – Galaxy S25 Ultra, пишет gizmochina.com. Специалисты провели тест параллельной зарядки Z Fold 7, Z Fold 6 и Galaxy S25 Ultra. Для тестирования использовались официальные зарядные устройства Samsung: 25 Вт для Fold и 45 Вт для Ultra.

Аккумуляторы всех устройств были заряжены на 100%. И оказалось, что модель Z Fold7 постоянно опережала своего предшественника, хотя и с небольшим отрывом.

На 15-й и 30-й минутах обе модели Fold шли наравне — 29% и 54% соответственно. Но через 45 минут Z Fold 7 немного вырвался вперёд с показателем 74% против 70% у Fold 6 и сохранил это преимущество до конца.

В итоге Fold 7 достиг 100% за 1 час 26 минут – и опередил на четыре минуты своего «соперника» Fold 6.

Эксперты отдельно отметили тот факт, что Z Fold 7 меньше нагревался во время зарядки – в среднем примерно на 2°C ниже, чем Fold 6. По их словам, более низкий показатель обусловлен улучшенной системой теплоотвода Samsung, обновленной системой охлаждения – и не исключено, что более тонкий дизайн тоже сыграл свою роль. Такое снижение температуры может показаться незначительным улучшением, но в перспективе оно может оказать большое влияние на долгосрочную работоспособность батареи смартфона.

Еще отмечают, что, хотя Samsung и не стала менять зарядное оборудование, незначительные изменения в программном обеспечении (вероятно, связанные с оболочкой One UI 8) дали смартфону Z Fold 7 небольшое преимущество перед Fold 6 как по скорости, так и по температуре.

Что касается модели Galaxy S25 Ultra, то для полной зарядки его аккумулятора емкостью 5000 мАч потребовался 1 час 17 минут.

Напомним, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.

Что касается модели Galaxy Z Fold 6, то она ранее была включена в число лучших смартфонов с поддержкой стилуса. Правда, этот телефон тогда был на втором месте, а на первом оказался флагман Galaxy S25 Ultra.