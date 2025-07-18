Samsung із найшвидшою зарядкою: що показало тестування флагманських смартфонів

Цього місяця компанія Samsung випустила новий складаний смартфон Galaxy Z Fold 7. Він отримав більш вишуканий дизайн, але загалом він доволі схожий на минулорічну модель Galaxy Z Fold 6. Експертам стало цікаво, як працюватимуть обидва смартфони під час підключення до мережі.

Related video

У тестуванні брав участь і ще один флагманський смартфон Samsung — Galaxy S25 Ultra, пише gizmochina.com. Фахівці провели тест паралельної зарядки Z Fold 7, Z Fold 6 і Galaxy S25 Ultra. Для тестування використовувалися офіційні зарядні пристрої Samsung: 25 Вт для Fold і 45 Вт для Ultra.

Акумулятори всіх пристроїв були заряджені на 100%. І виявилося, що модель Z Fold7 постійно випереджала свого попередника, хоча і з невеликим відривом.

На 15-й і 30-й хвилинах обидві моделі Fold йшли нарівні — 29% і 54% відповідно. Але через 45 хвилин Z Fold 7 трохи вирвався вперед із показником 74% проти 70% у Fold 6 і зберіг цю перевагу до кінця.

У підсумку Fold 7 досяг 100% за 1 годину 26 хвилин — і випередив на чотири хвилини свого "суперника" Fold 6.

Експерти окремо відзначили той факт, що Z Fold 7 менше нагрівався під час заряджання — у середньому приблизно на 2°C нижче, ніж Fold 6. За їхніми словами, нижчий показник зумовлений поліпшеною системою тепловідведення Samsung, оновленою системою охолодження — і не виключено, що більш тонкий дизайн теж зіграв свою роль. Таке зниження температури може здатися незначним поліпшенням, але в перспективі воно може мати великий вплив на довгострокову працездатність батареї смартфона.

Ще зазначають, що, хоча Samsung і не стала змінювати зарядне обладнання, незначні зміни в програмному забезпеченні (ймовірно, пов'язані з оболонкою One UI 8) дали смартфону Z Fold 7 невелику перевагу перед Fold 6 як за швидкістю, так і за температурою.

Що стосується моделі Galaxy S25 Ultra, то для повної зарядки його акумулятора ємністю 5000 мАг знадобилася 1 година 17 хвилин.

Нагадаємо, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.

Що стосується моделі Galaxy Z Fold 6, то вона раніше була включена до числа найкращих смартфонів з підтримкою стилуса. Щоправда, цей телефон тоді був на другому місці, а на першому опинився флагман Galaxy S25 Ultra.