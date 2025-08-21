Смартфони Samsung продаються вдвічі дешевше: чому бренд раптом обрушив ціни

Компанія Samsung вперше почала продавати свої складні смартфони серії Galaxy Z практично за півціни. Однак йдеться не про нові, а про відновлені моделі.

Related video

Сертифіковані відновлені "розкладачки" Samsung почали продаватися майже вдвічі дешевше в рамках програми "Certified Re-Newed", пише sammobile.com. Зокрема, у Сполучених Штатах уже можна купити моделі Galaxy Z Flip 5 і Galaxy Z Fold 5, причому на такі телефони надається річна гарантія.

Офіційно відновлені Galaxy Z Flip 5 і Galaxy Z Fold 5 можна купити в інтернет-магазині Samsung. Вартість Galaxy Z Flip 5 починається від 650 доларів за версію на 256 ГБ і від 700 доларів за версію на 512 ГБ (приблизно 27-29 тисяч у гривневому еквіваленті). Модель Galaxy Z Fold 5 обійдеться дорожче — 1169 доларів за версію на 256 ГБ і 1219 доларів за версію на 512 ГБ (близько 48-50 тисяч у перерахунку на гривні).

Як зазначає видання, така угода підійде тим, хто давно хотів собі складаний Samsung, але не готовий платити 1100 доларів за Galaxy Z Flip 7 або цілих 2000 доларів за Galaxy Z Fold 7.

Телефони, що продаються за програмою Samsung Certified Re-Newed, обслуговуються фахівцями Samsung і оснащені виключно оригінальними запасними частинами. Вони поставляються з новим сертифікованим акумулятором і можливістю придбання плану Samsung Care+ для додаткового захисту.

Раніше Фокус писав про те, який телефон купити в 2025 році. Серед найкращих моделей називалися iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra.

Також стало відомо, що модель Samsung Galaxy S25 Edge потрапила до числа смартфонів з найкращими дисплеями. Компанію їй склали Google Pixel 9a і Xiaomi 15 Ultra.

Нагадаємо, що раніше деякі власники смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7 скаржилися на те, що через тонкий дизайн є проблеми з розкладанням пристрою: магніти, що утримують дві половинки разом, дуже сильні, а площа можливого захоплення дуже маленька.

Ще повідомлялося, які смартфони можна купити замість нового Samsung Galaxy Z Flip 7. Зазначимо, що тоді в списку фаворитів називалася складна модель Motorola Razr (2025).

Що стосується смартфона Samsung з найшвидшою зарядкою, то раніше експерти влаштували змагання між телефонами Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Fold 6.