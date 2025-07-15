Дешевше і краще: які смартфони можна купити замість нового Samsung Galaxy Z Flip 7

Новий складаний смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 викликав фурор під час презентації 9 липня, але він дуже дорогий. Є щонайменше п'ять альтернатив на Android, які варто розглянути.

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Samsung значно поліпшила зовнішній екран, основний дисплей і зробила корпус дуже тонким, але є й низка недоліків, включно з переходом на чип Exynos замість Qualcomm, відсутністю поліпшень для камери, зарядки та інших функцій, а також ціною в 1100 доларів. Видання Android Authority розповіло, які моделі вигідніше купити замість Samsung Galaxy Z Flip 7.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Торішня модель від Samsung має схожі характеристики і спочатку була випущена за тією ж ціною, але сьогодні її можна знайти набагато дешевше завдяки акціям і розпродажам. Найбільший недолік Flip 6 полягає в меншому зовнішньому екрані — 3,4 дюйма (порівняно з 4,1 дюйма у Flip 7). У нього також куди менш вражаюча частота оновлення 60 Гц. Проте його цілком достатньо для сортування повідомлень, перевірки погоди або відповіді на повідомлення.

В іншому Flip 6 цілком конкурентоспроможний порівняно з Flip 7. Процесор Snapdragon 8 Gen 3 у Flip 6, хоча йому вже більше року, як і раніше, відмінно працює. Акумулятор ємністю 4000 мА-год ненабагато менший за акумулятор ємністю 4300 мА-год у Flip 7, а характеристики внутрішнього дисплея практично не змінилися в обох моделях.

Motorola Razr (2025)

Складні смартфони Motorola Razr 2025 Motorola Razr 2025 Фото: Android Central

Недорогого розкладний телефон, який технічно не так вражає, як Z Flip 7, він все ж пропонує надійну роботу та непогану функціональність. Коштує він 700 доларів, тобто на 400 менше.

Зовнішній екран у Razr навіть кращий, ніж у Flip 6: діагональ 3,6 дюйма, більша яскравість і більш плавна частота оновлення 90 Гц. 6,9-дюймовий внутрішній дисплей Razr такого ж розміру, як у Flip 7, і в нього схожа конфігурація камер (основна 50-мегапіксельна камера і надширококутний сенсор 13-мегапіксельної камери). Модель отримала фірмову системну оболонку Hello UX від Motorola, яка багато в чому зручніша за One UI від Samsung, особливо враховуючи, що Motorola значно спростила запуск додатків Android на зовнішньому екрані.

У Razr (2025) є деякі недоліки порівняно з Galaxy Z Flip 7. Він використовує повільніше сховище UFS 2.2 замість UFS 4.0, чипсет MediaTek Dimensity 7400X слабкіший, а виробник обіцяв тільки три роки основних оновлень ОС порівняно з сімома роками для Flip 7.

Motorola Razr Ultra

Motorola Razr 60 Ultra став одним із найдорожчих складних смартфонів Фото: Скриншот

Смартфон, який на 200 доларів дорожчий, але практично в усьому кращий за Galaxy Z Flip 7. Razr 60 Ultra продається за 1300 доларів.

Зовнішній екран Razr Ultra приблизно такого ж розміру, але яскравіший, чіткіший і має ще вищу частоту оновлення 165 Гц. Ці поліпшення також стосуються 7-дюймового внутрішнього дисплея Razr Ultra. Смартфон має один із найунікальніших кольорів і варіантів оздоблення, доступних для смартфонів цього року, включно з алькантарою і текстурою дерева.

У Razr і Flip основна камера 50 Мп, але Razr Ultra знову перевершує конкурентів завдяки набагато потужнішій надширококутній камері 50 Мп (порівняно з 12-мегапіксельним сенсором Flip 7). Телефон Motorola також оснащений акумулятором ємністю 4700 мА-год, дротовою зарядкою потужністю 68 Вт і чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Plus має видатні характеристики Фото: sammobile.com

Нерозкладний смартфон за ті ж гроші, що й Galaxy Z Flip 7, який теж може стати непоганою альтернативою. Хороший вибір для тих, хто хоче хороший телефон від Samsung, але не готовий купувати складну модель. Багато в чому модель перевершує свого складного побратима. Він також працює під управлінням тієї самої оболонки One UI, що і Flip 7, і має ту саму семирічну гарантію на оновлення, і все це за трохи меншу ціну — 1000 доларів.

Завдяки 6,7-дюймовому дисплею Galaxy S25 Plus у розкритому стані приблизно такого самого розміру, як Z Flip 7, лише трохи товстіший та важчий. Замість захисту IP48, як у Flip 7, S25 Plus має міцніший IP68. Крім того, він має кращий дисплей, швидший процесор Snapdragon 8 Elite, 10-мегапіксельну телефотокамеру, ємніший акумулятор на 4500 мА-год і підтримується швидша зарядка.

OnePlus 13

Смартфон OnePlus 13 отримав більшу батарею Фото: OnePlus

Вельми тонкий, хоча й нерозкладний смартфон. OnePlus 13 не працює під управлінням Samsung One UI і обмежений лише чотирма роками великих оновлень ОС, але в іншому майже в усьому кращий за Galaxy S25 Plus, а коштує 900 доларів.

У OnePlus 13 набагато якісніші камери, включно з основною 50-мегапіксельною, надширококутною та телеоб'єктивом. Його акумулятор ємністю 6000 мА-год пропонує найбільший час роботи серед усіх смартфонів і підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт.

OnePlus 13 має максимально повний набір функцій флагманського Android-смартфона 2025 року. Чип Snapdragon 8 Elite забезпечує високу продуктивність, 6,8-дюймовий дисплей — приємні видовища, операційну систему Oxygen OS багато хто хвалить.

Раніше експерти назвали 5 причин купити Galaxy Z Flip 7 замість Motorola і Xiaomi. Samsung вдалося наздогнати своїх китайських конкурентів Oppo і OnePlus хоча б у плані дизайну і надійності.