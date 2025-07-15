Дешевле и лучше: какие смартфоны можно купить вместо нового Samsung Galaxy Z Flip 7

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 произвел фурор во время презентации 9 июля, но он весьма дорогой. Есть как минимум пять альтернатив на Android, которые стоит рассмотреть.

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Samsung значительно улучшила внешний экран, основной дисплей и сделала корпус очень тонким, но есть и ряд недостатков, включая переход на чип Exynos вместо Qualcomm, отсутствие улучшений для камеры, зарядки и других функций, а также цена в 1100 долларов. Издание Android Authority рассказало, какие модели выгоднее купить вместо Samsung Galaxy Z Flip 7.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Прошлогодняя модель от Samsung обладает похожими характеристиками и изначально была выпущена по той же цене, но сегодня ее можно найти гораздо дешевле благодаря акциям и распродажам. Самый большой недостаток Flip 6 заключается в меньшем внешнем экране — 3,4 дюйма (по сравнению с 4,1 дюйма у Flip 7). У него также куда менее впечатляющая частота обновления 60 Гц. Тем не менее его вполне достаточно для сортировки уведомлений, проверки погоды или ответа на сообщения.

В остальном Flip 6 вполне конкурентоспособен по сравнению с Flip 7. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 в Flip 6, хотя ему уже больше года, по-прежнему отлично работает. Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч ненамного меньше аккумулятора емкостью 4300 мА·ч в Flip 7, а характеристики внутреннего дисплея практически не изменились в обеих моделях.

Motorola Razr (2025)

Cкладные смартфоны Motorola Razr 2025 Фото: Android Central

Недорогого раскладной телефон, который технически не так впечатляет, как Z Flip 7, он все же предлагает надежную работу и неплохую функциональность. Стоит он 700 долларов, то есть на 400 меньше.

Внешний экран у Razr даже лучше, чем у Flip 6: диагональ 3,6 дюйма, больше яркость и более плавная частота обновления 90 Гц. 6,9-дюймовый внутренний дисплей Razr такого же размера, как у Flip 7, и у него схожая конфигурация камер (основная 50-мегапиксельная камера и сверхширокоугольный сенсор 13-мегапиксельной камеры). Модель получила фирменную системную оболочку Hello UX от Motorola, которая во многом удобнее One UI от Samsung, особенно учитывая, что Motorola значительно упростила запуск приложений Android на внешнем экране.

У Razr (2025) есть некоторые недостатки по сравнению с Galaxy Z Flip 7. Он использует более медленное хранилище UFS 2.2 вместо UFS 4.0, чипсет MediaTek Dimensity 7400X послабее, а производитель обещал только три года основных обновлений ОС по сравнению с семью годами для Flip 7.

Motorola Razr Ultra

Motorola Razr 60 Ultra стал одним из самых дорогих складных смартфонов Фото: Скриншот

Смартфон, который на 200 долларов дороже, но практически во всем лучше Galaxy Z Flip 7. Razr 60 Ultra продается за 1300 долларов.

Внешний экран Razr Ultra примерно такого же размера, но ярче, четче и имеет еще более высокую частоту обновления 165 Гц. Эти улучшения также касаются 7-дюймового внутреннего дисплея Razr Ultra. Смартфон обладает одним из самых уникальных цветов и вариантов отделки, доступных для смартфонов этого года, включая алькантару и текстуру дерева.

У Razr и Flip основная камера 50 Мп, но Razr Ultra снова превосходит конкурентов благодаря гораздо более мощной сверхширокоугольной камере 50 Мп (по сравнению с 12-мегапиксельным сенсором Flip 7). Телефон Motorola также оснащен аккумулятором емкостью 4700 мА·ч, проводной зарядкой мощностью 68 Вт и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Plus обладает выдающимися характеристиками Фото: sammobile.com

Нераскладной смартфон за те же деньги, что и Galaxy Z Flip 7, который тоже может стать неплохой альтернативой. Хороший выбор для тех, кто хочет хороший телефон от Samsung, но не готов покупать складную модель. Во многом модель превосходит своего складного собрата. Он также работает под управлением той же оболочки One UI, что и Flip 7, и имеет ту же семилетнюю гарантию на обновления, и все это за чуть меньшую цену — 1000 долларов.

Благодаря 6,7-дюймовому дисплею Galaxy S25 Plus в раскрытом состоянии примерно такого же размера, как Z Flip 7, лишь немного толще и тяжелее. Вместо защиты IP48, как у Flip 7, S25 Plus имеет более прочный IP68. Кроме того, у него лучше дисплей, более быстрый процессор Snapdragon 8 Elite, 10-мегапиксельная телефотокамера, более емкий аккумулятор на 4500 мА·ч и поддерживается более быстрая зарядку.

OnePlus 13

Смартфон OnePlus 13 получил большую батарею Фото: OnePlus

Весьма тонкий, хотя и нераскладной смартфон. OnePlus 13 не работает под управлением Samsung One UI и ограничен всего четырьмя годами крупных обновлений ОС, но в остальном почти во всем лучше Galaxy S25 Plus, а стоит 900 долларов.

У OnePlus 13 гораздо более качественные камеры, включая основную 50-мегапиксельную, сверхширокоугольную и телеобъектив. Его аккумулятор емкостью 6000 мА·ч предлагает самое большое время работы среди всех смартфонов и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт.

OnePlus 13 обладает максимально полным набором функций флагманского Android-смартфона 2025 года. Чип Snapdragon 8 Elite обеспечивает высокую производительность, 6,8-дюймовый дисплей — приятные зрелища, операционную систему Oxygen OS многие хвалят.

Ранее эксперты назвали 5 причин купить Galaxy Z Flip 7 вместо Motorola и Xiaomi. Samsung удалось догнать своих китайских конкурентов Oppo и OnePlus хотя бы в плане дизайна и надежности.