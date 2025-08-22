У Samsung є "секретний" режим, що робить ОС набагато простішою і зрозумілішою: як увімкнути

У смартфонах Samsung Galaxy є прихований "Простий режим" (Easy Mode), який сильно спрощує інтерфейс, прибираючи все зайве. Ця функція ідеально підходить для літніх людей, дітей або тих, хто втомився від складних налаштувань.

Related video

Сучасні смартфони, включно з флагманами Samsung з їхньою потужною оболонкою One UI, пропонують величезну кількість функцій. Але для багатьох користувачів ця складність надмірна. Саме для них і був створений "Простий режим", який прибирає відволікаючі фактори і робить використання смартфона інтуїтивно зрозумілим, пише Tom's Guide.

Як увімкнути "Простий режим"

Відкрийте "Налаштування" і перейдіть у розділ "Дисплей". Знайдіть у списку пункт "Простий режим" і натисніть на нього. Переведіть перемикач у положення "Вкл".

Основне меню "Простого режиму" Фото: Future

Що змінюється в простому режимі

Після активації інтерфейс смартфона повністю перетворюється. Текст та іконки стають значно більшими, що спрощує читання та навігацію. Домашній екран реорганізовано: замість стрічки Google Discover з'являється спеціальна сторінка для швидкого набору обраних контактів. Свайп ліворуч від головного екрана відкриває швидкий доступ до інструменту "Лупа", який використовує камеру для збільшення дрібного тексту.

Також з'являються додаткові опції. Можна ввімкнути висококонтрастну клавіатуру (чорні літери на жовтому тлі) для кращої читабельності та налаштувати затримку під час торкання й утримання екрана. Це корисно для тих, у кого є труднощі з точними натисканнями.

Якщо ж "Простий режим" здається вам занадто кардинальним рішенням, у налаштуваннях дисплея можна окремо збільшити розмір шрифту і масштаб екрану, щоб зробити елементи інтерфейсу крупнішими, не змінюючи логіку роботи ОС.

Раніше ми писали про смартфони Samsung, що продаються вдвічі дешевше: чому бренд раптом обрушив ціни. Компанія Samsung вперше почала продавати свої складні смартфони серії Galaxy Z практично за півціни. Однак йдеться не про нові, а про відновлені моделі.