Солнечные панели-"подсолнухи" вырабатывают больше энергии, но есть досадный нюанс

Солнечные панели, которые поворачиваются вслед за солнцем, как подсолнухи, кажутся идеальным решением: они вырабатывают на 30-40% больше энергии, чем стационарные аналоги. Однако у этой технологии есть существенный недостаток, делающий её невыгодной для большинства домовладельцев.

Идея проста: чем прямее солнечные лучи падают на панель, тем больше энергии она производит. Для этого и были созданы трекинговые системы, которые с помощью моторов поворачивают панели в течение дня, всегда сохраняя идеальный угол к солнцу, пишет Palmetto.

Такие системы бывают двух типов: одноосевые, которые двигаются с востока на запад, и двухосевые, которые могут наклоняться еще и с севера на юг, обеспечивая максимальную эффективность круглый год. В среднем, "панели-подсолнухи" производят на 30-40% больше электроэнергии, чем стационарные системы, что делает их очень привлекательными на первый взгляд.

Однако за повышенную выработку приходится платить. Во-первых, это высокая цена. Моторы, дополнительные крепления и более сложный монтаж значительно увеличивают первоначальные затраты и удлиняют срок окупаемости. Во-вторых, больше движущихся частей — больше потенциальных поломок и затрат на обслуживание. В-третьих, такие системы требуют много свободного пространства без теней и почти всегда устанавливаются на земле, а не на крыше.

Именно поэтому, несмотря на очевидные преимущества, "панели-подсолнухи" не подходят для большинства частных домов. Их установка оправдана только в крупных коммерческих проектах и на солнечных фермах, где каждый дополнительный процент выработки имеет значение, а затраты окупаются за счет масштаба.

