Сонячні панелі-"соняшники" виробляють більше енергії, але є прикрий нюанс

Сонячні панелі, які повертаються слідом за сонцем, як соняшники, здаються ідеальним рішенням: вони виробляють на 30-40% більше енергії, ніж стаціонарні аналоги. Однак у цієї технології є істотний недолік, що робить її невигідною для більшості домовласників.

Ідея проста: що пряміше сонячні промені падають на панель, то більше енергії вона виробляє. Для цього і були створені трекінгові системи, які за допомогою моторів повертають панелі протягом дня, завжди зберігаючи ідеальний кут до сонця, пише Palmetto.

Такі системи бувають двох типів: одновісні, які рухаються зі сходу на захід, і двовісні, які можуть нахилятися ще й з півночі на південь, забезпечуючи максимальну ефективність цілий рік. У середньому, "панелі-соняшники" виробляють на 30-40% більше електроенергії, ніж стаціонарні системи, що робить їх дуже привабливими на перший погляд.

Однак за підвищений виробіток доводиться платити. По-перше, це висока ціна. Мотори, додаткові кріплення і складніший монтаж значно збільшують початкові витрати і подовжують термін окупності. По-друге, більше рухомих частин — більше потенційних поломок і витрат на обслуговування. По-третє, такі системи вимагають багато вільного простору без тіней і майже завжди встановлюються на землі, а не на даху.

Саме тому, незважаючи на очевидні переваги, "панелі-соняшники" не підходять для більшості приватних будинків. Їхнє встановлення виправдане тільки у великих комерційних проєктах і на сонячних фермах, де кожен додатковий відсоток виробітку має значення, а витрати окупаються за рахунок масштабу.

Раніше Фокус писав, що у світі масово розкуповують гнучкі сонячні панелі: чому вони такі популярні. Обсяг світового ринку гнучких сонячних панелей у 2025 році становив 1,43 млрд доларів США, а до 2034 року, за прогнозами, сягне близько 4,74 млрд доларів США, впевнені аналітики.