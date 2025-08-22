Смартфоны Samsung сравнили с iPhone по скорости: какая ОС работает плавнее (видео)

Плавность анимаций всегда была козырем Apple, но, похоже, в этом году ситуация меняется. Авторитетный инсайдер Ice Universe сравнил бета-версии iOS 26 и One UI 8. Результат оказался неожиданным: флагман Samsung работает плавнее iPhone.

Apple недавно обновила анимации в бета-версиях iOS 26, сделав их быстрее. В ответ на это известный инсайдер Ice Universe провел прямое сравнение, чтобы выяснить, кто же на самом деле лидирует в плавности интерфейса.

Для теста он использовал iPhone 16 Pro с iOS 26 Beta 7 и Galaxy S25 Ultra с One UI 8 Beta 5. С помощью замедленной съемки он зафиксировал, как устройства открывают и закрывают приложения. По его словам, несмотря на улучшения со стороны Apple, в анимациях iOS 26 все еще заметны пропуски кадров и небольшие рывки. Более того, он отметил, что скорость отклика на нажатие иконки у Samsung оказалась выше.

Сравнение плавности операционных систем на канале инсайдера Ice Universe

Этот результат — не случайность, а итог многолетней работы Samsung над оптимизацией своей оболочки One UI. Если раньше iOS считалась безоговорочным эталоном плавности, то теперь южнокорейский IT-гигант, похоже, не только догнал, но и в чем-то перегнал конкурента.

Важно понимать, что сравнение проводилось на бета-версиях операционных систем. К финальному релизу производительность может измениться, так как разработчики продолжают вносить исправления и оптимизировать код. Поэтому окончательный вердикт можно будет вынести только после выхода стабильных сборок iOS 26 и One UI 8.

