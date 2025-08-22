Смартфони Samsung порівняли з iPhone за швидкістю: яка ОС працює плавніше (відео)

Плавність анімацій завжди була козирем Apple, але, схоже, цього року ситуація змінюється. Авторитетний інсайдер Ice Universe порівняв бета-версії iOS 26 і One UI 8. Результат виявився несподіваним: флагман Samsung працює плавніше за iPhone.

Related video

Apple нещодавно оновила анімації в бета-версіях iOS 26, зробивши їх швидшими. У відповідь на це відомий інсайдер Ice Universe провів пряме порівняння, щоб з'ясувати, хто ж насправді лідирує в плавності інтерфейсу.

Для тесту він використовував iPhone 16 Pro з iOS 26 Beta 7 і Galaxy S25 Ultra з One UI 8 Beta 5. За допомогою сповільненої зйомки він зафіксував, як пристрої відкривають і закривають додатки. За його словами, незважаючи на поліпшення з боку Apple, в анімаціях iOS 26 все ще помітні пропуски кадрів і невеликі ривки. Ба більше, він зазначив, що швидкість відгуку на натискання іконки у Samsung виявилася вищою.

Порівняння плавності операційних систем на каналі інсайдера Ice Universe

Цей результат — не випадковість, а підсумок багаторічної роботи Samsung над оптимізацією своєї оболонки One UI. Якщо раніше iOS вважалася беззаперечним еталоном плавності, то тепер південнокорейський IT-гігант, схоже, не тільки наздогнав, а й у чомусь перегнав конкурента.

Важливо розуміти, що порівняння проводилося на бета-версіях операційних систем. До фінального релізу продуктивність може змінитися, оскільки розробники продовжують вносити виправлення й оптимізувати код. Тому остаточний вердикт можна буде винести тільки після виходу стабільних збірок iOS 26 і One UI 8.

Раніше ми писали про звичайні налаштування, які змусять старий телефон працювати по-новому. У вересні компанія Apple обіцяє користувачам iPhone випустити нову операційну систему iOS 26. Але не обов'язково чекати ще місяць, адже значно поліпшити роботу вашого смартфона можна просто зараз.