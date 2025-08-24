Загадочная функция: эксперты пояснили, зачем на самом деле нужна кнопка сброса на роутере

Обычно пользователи относятся к роутеру по принципу «установил и забыл». Но у этого устройства есть несколько полезных функций, о которых, вы, возможно, и не догадывались.

Мало кто использует USB-порты на роутере, пишет slashgear.com. И напрасно – они могут пригодиться для обмена файлами и зарядки небольших гаджетов. А еще у роутера есть полезная кнопка сброса, обычно расположенная на задней панели.

Кнопка сброса маршрутизатора удаляет текущие настройки и возвращает их к заводским значениям. Но не путайте сброс настроек с перезагрузкой: ведь перезагрузка лишь выключает и включает маршрутизатор, а сброс настроек – действие бесповоротное.

Когда понадобится кнопка сброса

Восстановление заводских настроек маршрутизатора, конечно, не понадобится вам каждый день, но иногда может стать настоящим спасением. Например, если забыты учетные данные для входа в приложение или веб-панель администратора.

Еще вам может потребоваться сбросить настройки маршрутизатора, если вы подключены к Wi-Fi, но не имеете доступа к интернету или постоянно встречаетесь с программными ошибками. Сброс настроек обычно является крайней мерой при устранении таких неполадок.

Сброс настроек пригодится и в том случае, если вы подозреваете, что роутер взломали, – или если вы просто брали его у кого-то и не хотите, чтобы посторонние знали что-то о ваших настройках Wi-Fi.

Наконец, настройки можно сбросить, когда вы хотите изменить имя и пароль Wi-Fi, настроить новую гостевую сеть и назначить устройствам разные статические IP-адреса.

Как использовать кнопку сброса

Тут ничего сложного: для большинства беспроводных маршрутизаторов достаточно удерживать кнопку около 30 секунд, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать или не погаснут. У некоторых маршрутизаторов, таких как TP-Link, Starlink и NETGEAR, вместо кнопки сброса есть отверстие, поэтому просто нажать ее пальцем не получится. Придется использовать тонкий инструмент – иглу или скрепку для извлечения SIM-карты.

