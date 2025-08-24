Загадкова функція: експерти пояснили, навіщо насправді потрібна кнопка скидання на роутері

Зазвичай користувачі ставляться до роутера за принципом "встановив і забув". Але у цього пристрою є кілька корисних функцій, про які, ви, можливо, і не здогадувалися.

Мало хто використовує USB-порти на роутері, пише slashgear.com. І даремно — вони можуть стати в нагоді для обміну файлами і зарядки невеликих гаджетів. А ще у роутера є корисна кнопка скидання, зазвичай розташована на задній панелі.

Кнопка скидання маршрутизатора видаляє поточні налаштування і повертає їх до заводських значень. Але не плутайте скидання налаштувань з перезавантаженням: адже перезавантаження лише вимикає і вмикає маршрутизатор, а скидання налаштувань є безповоротною дією.

Коли знадобиться кнопка скидання

Відновлення заводських налаштувань маршрутизатора, звісно, не знадобиться вам щодня, але іноді може стати справжнім порятунком. Наприклад, якщо забуто облікові дані для входу у застосунок або веб-панель адміністратора.

Ще вам може знадобитися скинути налаштування маршрутизатора, якщо ви під'єднані до Wi-Fi, але не маєте доступу до інтернету або постійно стикаєтеся з програмними помилками. Скидання налаштувань зазвичай є крайнім заходом під час усунення таких неполадок.

Скидання налаштувань стане в пригоді і в тому разі, якщо ви підозрюєте, що роутер зламали, — або якщо ви просто брали його в когось і не хочете, щоб сторонні люди знали щось про ваші налаштування Wi-Fi.

Врешті-решт налаштування можна скинути, коли ви хочете змінити ім'я і пароль Wi-Fi, налаштувати нову гостьову мережу і призначити пристроям різні статичні IP-адреси.

Як використовувати кнопку скидання

Тут нічого складного: для більшості бездротових маршрутизаторів достатньо утримувати кнопку близько 30 секунд, доки світлодіодні індикатори не почнуть блимати або не згаснуть. У деяких маршрутизаторів, як-от TP-Link, Starlink і NETGEAR, замість кнопки скидання є отвір, тому просто натиснути її пальцем не вийде. Доведеться використовувати тонкий інструмент — голку або скріпку для SIM-картки.

