Названы смартфоны с лучшими камерами в 2025 году: топ-7 моделей на разный бюджет (фото)

Эксперты протестировали десятки смартфонов и назвали лучшие модели для мобильной съемки в 2025 году. Лидером стал флагман Samsung, но в списке нашлось место и для более доступных моделей.

Related video

Камера остается одной из важнейших характеристик при выборе смартфона. Современные гаджеты предлагают не только высокое качество оптики, но и мощные ИИ-алгоритмы, позволяющие делать впечатляющие снимки даже в сложных условиях, пишет Tom's Guide.

Galaxy S25 Ultra — универсальный фотофлагман Фото: Tech Advisor

Samsung Galaxy S25 Ultra: лучший во всем

Безоговорочный лидер рейтинга. Хотя аппаратная часть камеры почти не изменилась по сравнению с прошлым годом, главным козырем флагмана стал новый ИИ-движок ProVisual Engine. Он значительно улучшает обработку фотографий, делая их более детализированными и качественными. Смартфон предлагает самый универсальный набор камер на рынке, включая основной 200-Мп сенсор, два телеобъектива (приближение 3x и 5x соответственно), а также обновленный 50-Мп сверхширокоугольный модуль. Это ультимативное решение для тех, кто хочет получить максимум от мобильной фотографии.

Google Pixel 9a — средний класс, не уступающий флагманам Фото: The Guardian

Google Pixel 9a: лучший бюджетный вариант

Google в очередной раз доказывает, что магия программного обеспечения важнее мегапикселей. Pixel 9a по цене менее $500 делает снимки, сопоставимые с результатами куда более дорогих флагманов. В новой модели Google улучшила основной 48-Мп сенсор — теперь он захватывает больше света. Кроме того, добавлена поддержка макросъемки и астрофотографии. Главный компромисс — отсутствие телеобъектива, но для большинства пользователей это не станет проблемой.

iPhone 16 Pro — один из лучших флагманов Apple Фото: Phone Arena

iPhone 16 Pro: лучший для поклонников Apple

В этом году Apple наконец-то уравняла возможности камер в Pro-моделях. Теперь и стандартный iPhone 16 Pro получил 5-кратный оптический зум, который раньше был эксклюзивом модели Pro Max. Вдобавок компания обновила сверхширокоугольную камеру, установив модуль на 48 Мп. А физическая кнопка Camera Control пригодится для удобного управления съемкой. iPhone 16 Pro — оптимальный выбор для поклонников экосистемы Apple.

Pixel 9 Pro остается одним из лучших камерофонов в 2025 году Фото: The Guardian

Google Pixel 9 Pro: король алгоритмов съемки

Хотя аппаратные характеристики камер — не главное преимущество, Pixel 9 Pro, телефон претендует на лидерство за счет программной обработки. Фирменные алгоритмы Google обеспечивают одни из лучших фотографий в классе, а 5-кратный оптический зум в сочетании с цифровым Super Res Zoom позволяет делать кристально чистые снимки с большим приближением. А новые ИИ-инструменты для редактирования, такие как Reimagine, открывают широкие возможности для творчества.

iPhone 16 показывает, что базовая модель не хуже Pro в большинстве случаев Фото: TechRadar

iPhone 16 — разумный выбор

Базовый iPhone 16 доказывает, что для отличных снимков не обязательно покупать Pro-версию. Он получил 48-Мп основную камеру от прошлогодних флагманов, поддержку макросъемки и новую кнопку Camera Control. Да, здесь нет телеобъектива, но для повседневных сценариев его возможностей более чем достаточно. Это отличный выбор для тех, кто хочет получить качественную камеру Apple по более доступной цене.

Galaxy S25 предлагает хорошее соотношение цены и качества видеосъемки Фото: Tom's Guide

Samsung Galaxy S25: лучший для съемки видео

Если S25 Ultra — лидер по части фотографий, то базовый S25 удивляет возможностями видеозаписи, особенно учитывая стоимость. По цене на $500 дешевле "ультры" он предлагает те же продвинутые ИИ-функции для редактирования и, что самое главное, профессиональный режим Pro Video. Пресет позволяет вручную настраивать выдержку, ISO и баланс белого, а также поддерживает запись 8K-видео и подключение внешних микрофонов.

Galaxy Z Flip 7 предлагает удобный форм-фактор для селфи Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy Z Flip 7: лучший складной камерофон

По чистым характеристикам Z Flip 7 не претендует на максимум возможностей. Но главный бонус устройства — сам форм-фактор. Возможность использовать основную 50-Мп камеру для селфи и видеоблогов, глядя на внешний экран, делает его идеальным инструментом для создателей контента. Присутствует фирменный движок ProVisual Engine для обработки фото, что полезно при съемке с зумом или в условиях низкой освещенности.

Раньше Фокус писал про релиз флагманов Google Pixel 10 Pro и Pro XL: новинки удивляют новым чипом и передовыми камерами, а также получили увеличенные аккумуляторы и поддержку магнитной беспроводной зарядки.