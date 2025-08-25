Названо смартфони з найкращими камерами у 2025 році: топ 7 моделей на різний бюджет (фото)

Експерти протестували десятки смартфонів і назвали найкращі моделі для мобільної зйомки у 2025 році. Лідером став флагман Samsung, але в списку знайшлося місце і для більш доступних моделей.

Камера залишається однією з найважливіших характеристик при виборі смартфона. Сучасні гаджети пропонують не тільки високу якість оптики, а й потужні ШІ-алгоритми, що дають змогу робити вражаючі знімки навіть у складних умовах, пише Tom's Guide.

Galaxy S25 Ultra — універсальний фотофлагман Фото: Tech Advisor

Samsung Galaxy S25 Ultra: найкращий у всьому

Беззаперечний лідер рейтингу. Хоча апаратна частина камери майже не змінилася порівняно з минулим роком, головним козирем флагмана став новий ШІ-движок ProVisual Engine. Він значно покращує обробку фотографій, роблячи їх більш деталізованими та якісними. Смартфон пропонує найуніверсальніший набір камер на ринку, включно з основним 200-Мп сенсором, двома телеоб'єктивами (наближення 3x і 5x відповідно), а також оновленим 50-Мп надширококутним модулем. Це ультимативне рішення для тих, хто хоче отримати максимум від мобільної фотографії.

Google Pixel 9a — середній клас, що не поступається флагманам Фото: The Guardian

Google Pixel 9a: найкращий бюджетний варіант

Google вкотре доводить, що магія програмного забезпечення важливіша за мегапікселі. Pixel 9a за ціною менше ніж $500 робить знімки, які можна порівняти з результатами значно дорожчих флагманів. У новій моделі Google поліпшила основний 48-Мп сенсор — тепер він захоплює більше світла. Крім того, додано підтримку макрозйомки й астрофотографії. Головний компроміс — відсутність телеоб'єктива, але для більшості користувачів це не стане проблемою.

iPhone 16 Pro — один із найкращих флагманів Apple Фото: Phone Arena

iPhone 16 Pro: найкращий для шанувальників Apple

Цього року Apple нарешті зрівняла можливості камер у Pro-моделях. Тепер і стандартний iPhone 16 Pro отримав 5-кратний оптичний зум, який раніше був ексклюзивом моделі Pro Max. До того ж компанія оновила надширококутну камеру, встановивши модуль на 48 Мп. А фізична кнопка Camera Control стане в нагоді для зручного управління зйомкою. iPhone 16 Pro — оптимальний вибір для шанувальників екосистеми Apple.

Pixel 9 Pro залишається одним із найкращих камерофонів у 2025 році Фото: The Guardian

Google Pixel 9 Pro: король алгоритмів зйомки

Хоча апаратні характеристики камер — не головна перевага, Pixel 9 Pro, телефон претендує на лідерство за рахунок програмної обробки. Фірмові алгоритми Google забезпечують одні з найкращих фотографій у класі, а 5-кратний оптичний зум у поєднанні з цифровим Super Res Zoom дає змогу робити кришталево чисті знімки з великим наближенням. А нові ШІ-інструменти для редагування, такі як Reimagine, відкривають широкі можливості для творчості.

iPhone 16 показує, що базова модель не гірша за Pro в більшості випадків Фото: TechRadar

iPhone 16 — розумний вибір

Базовий iPhone 16 доводить, що для відмінних знімків не обов'язково купувати Pro-версію. Він отримав 48-Мп основну камеру від торішніх флагманів, підтримку макрозйомки і нову кнопку Camera Control. Так, тут немає телеоб'єктива, але для повсякденних сценаріїв його можливостей більш ніж достатньо. Це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати якісну камеру Apple за більш доступною ціною.

Galaxy S25 пропонує гарне співвідношення ціни та якості відеозйомки Фото: Tom's Guide

Samsung Galaxy S25: найкращий для зйомки відео

Якщо S25 Ultra — лідер за частиною фотографій, то базовий S25 дивує можливостями відеозапису, особливо з огляду на вартість. За ціною на $500 дешевше за "ультра" він пропонує ті ж просунуті ШІ-функції для редагування і, що найголовніше, професійний режим Pro Video. Пресет дає змогу вручну налаштовувати витримку, ISO і баланс білого, а також підтримує запис 8K-відео і підключення зовнішніх мікрофонів.

Galaxy Z Flip 7 пропонує зручний форм-фактор для селфі Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy Z Flip 7: найкращий складаний камерофон

За чистими характеристиками Z Flip 7 не претендує на максимум можливостей. Але головний бонус пристрою — сам форм-фактор. Можливість використовувати основну 50-Мп камеру для селфі та відеоблогів, дивлячись на зовнішній екран, робить його ідеальним інструментом для творців контенту. Є фірмовий движок ProVisual Engine для обробки фото, що корисно під час зйомки із зумом або в умовах низької освітленості.

