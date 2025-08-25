Шарообразная турбина способна вырабатывать 1750 кВт*ч в год и экономить на счетах

Новая турбина Energy Ball бросает вызов традиционному представлению о современных ветряках. Никаких острых лопастей и характерного свиста, рассекающего воздух.

В линейке Energy Ball есть одна версия, которая выделяется больше всего: V200. С диаметром почти 2 м и пятью внутренними лопастями он достигает максимальной мощности 2500 Вт при ветре 19 м/с, что эквивалентно шторму силой 8–9 баллов по шкале Бофорта. Это означает на практике, что в местности со средней скоростью ветра 7 м/с V200 может вырабатывать до 1750 кВт*ч в год, пишет ecoticias.com.

Этого достаточно, чтобы обеспечить значительную часть энергопотребления домохозяйства, снизить счета за электроэнергию и даже вернуть излишки энергии в сеть. Еще один важный момент: Energy Ball V200 не требует механической трансмиссии или активного управления оборотами из-за особенностей конструкции.

Главное преимущество устройства заключается в универсальности: его можно установить для непосредственного электроснабжения дома (инвертор подает электроэнергию на распределительный щит, а при наличии излишков энергия возвращается в сеть, что дает возможность сэкономить на счетах). Его также можно использовать для зарядки аккумуляторов, что идеально подходит для мест без подключения к электросети, поскольку оно работает как автономная система.

Такая гибкость делает Energy Ball привлекательным решение не только для частных домов, но и для малого бизнеса, школ и даже общественных проектов.

И важно подчеркнуть, что V200 может работать вместе с другими "зелеными" технологиями (например, с солнечными электростанциями), формируя экосистему чистой энергии для домов и предприятий.

