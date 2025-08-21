Конец эпохи ветряных турбин: что такое Hercules, производящий 5000 кВтч в домашних условиях

Благодаря новой турбине Hercules, вырабатывающей 5550 кВтч в год, можно покрыть большую часть потребностей домохозяйства в электроэнергии.

Эта вертикально-осевая ветряная турбина (VAWT) была разработана итальянской компанией Enessere. Ветрогенератор Hercules предлагает новое решение для ветроэнергетики, позволяющее использовать ветер со всех направлений. Ветряк высотой 7 м идеально подходит для городских условий и является одной из лучших турбин с деревянными лопастями, пишет ecoticias.com.

Турбина Hercules создана из кедровой древесины, титана, углеродного волокна и нержавеющей стали, что гарантирует высокую производительность и эстетичный внешний вид. Вертикальная конструкция вращается и может вырабатывать в среднем более 5000 кВтч в год. Кроме того, Hercules выглядит эстетично, поэтому не испортит внешний вид локации.

Вертикальная турбина работает бесшумно и не требует особого обслуживания. Башня ветрякам изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок службы, особенно в суровых погодных условиях. Заказчики могут выбрать цвет лопастей, что делает турбину не только практичной, но и эстетически привлекательной.

Поскольку солнечные панели всегда были лидерами в области чистой энергии, интересно рассмотреть альтернативные решения. Такие факторы, как неудачное расположение крыши и ограниченная площадь поверхности, могут привести к снижению эффективности солнечной энергии. Hercules предлагает альтернативное решение для регионов с редкой солнечной активностью и нестабильным ветром.

Хотя мы нельзя ожидать, что Hercules заменит традиционные ветряные турбины, устройство точно способно изменить представление о будущем чистой энергетики, пишет СМИ.

Приблизительная стоимость ветряной турбины Natural Hercules составляет 96 000 евро, из-за чего она может оказаться довольно дорогой для многих домовладельцев, но частный бизнес может ее себе позволить. Возможно, в будущем устройство удешевят.

