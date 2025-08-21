Кінець епохи вітряних турбін: що таке Hercules, який виробляє 5000 кВт*г у домашніх умовах

Завдяки новій турбіні Hercules, що виробляє 5550 кВтг на рік, можна покрити більшу частину потреб домогосподарства в електроенергії.

Ця вертикально-осьова вітряна турбіна (VAWT) була розроблена італійською компанією Enessere. Вітрогенератор Hercules пропонує нове рішення для вітроенергетики, що дозволяє використовувати вітер з усіх напрямків. Вітряк висотою 7 м ідеально підходить для міських умов і є однією з найкращих турбін з дерев'яними лопатями, пише ecoticias.com.

Турбіна Hercules створена з кедрової деревини, титану, вуглецевого волокна і нержавіючої сталі, що гарантує високу продуктивність і естетичний зовнішній вигляд. Вертикальна конструкція обертається і може виробляти в середньому понад 5000 кВтг на рік. Крім того, Hercules має естетичний вигляд, тому не зіпсує зовнішній вигляд локації.

Вертикальна турбіна працює безшумно і не потребує особливого обслуговування. Вежа вітряків виготовлена з нержавіючої сталі, що забезпечує тривалий термін служби, особливо в суворих погодних умовах. Замовники можуть вибрати колір лопатей, що робить турбіну не тільки практичною, а й естетично привабливою.

Оскільки сонячні панелі завжди були лідерами в галузі чистої енергії, цікаво розглянути альтернативні рішення. Такі фактори, як невдале розташування даху і обмежена площа поверхні, можуть призвести до зниження ефективності сонячної енергії. Hercules пропонує альтернативне рішення для регіонів з рідкісною сонячною активністю і нестабільним вітром.

Хоча ми не можемо очікувати, що Hercules замінить традиційні вітряні турбіни, пристрій точно здатний змінити уявлення про майбутнє чистої енергетики, пише ЗМІ.

Приблизна вартість вітряної турбіни Natural Hercules становить 96 000 євро, через що вона може виявитися досить дорогою для багатьох домовласників, але приватний бізнес може її собі дозволити. Можливо, у майбутньому пристрій здешевлять.

