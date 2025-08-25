Куляста турбіна здатна виробляти 1750 кВт*год на рік і економити на рахунках

Нова турбіна Energy Ball кидає виклик традиційному уявленню про сучасні вітряки. Ніяких гострих лопатей і характерного свисту, що розсікає повітря.

У лінійці Energy Ball є одна версія, яка виділяється найбільше: V200. З діаметром майже 2 м і п'ятьма внутрішніми лопатями він досягає максимальної потужності 2500 Вт за вітру 19 м/с, що еквівалентно шторму силою 8-9 балів за шкалою Бофорта. Це означає на практиці, що в місцевості із середньою швидкістю вітру 7 м/с V200 може виробляти до 1750 кВт*год на рік, пише ecoticias.com.

Цього достатньо, щоб забезпечити значну частину енергоспоживання домогосподарства, знизити рахунки за електроенергію і навіть повернути надлишки енергії в мережу. Ще один важливий момент: Energy Ball V200 не потребує механічної трансмісії або активного керування обертами через особливості конструкції.

Головна перевага пристрою полягає в універсальності: його можна встановити для безпосереднього електропостачання будинку (інвертор подає електроенергію на розподільний щит, а за наявності надлишків енергія повертається в мережу, що дає змогу заощадити на рахунках). Його також можна використовувати для заряджання акумуляторів, що ідеально підходить для місць без під'єднання до електромережі, оскільки воно працює як автономна система.

Така гнучкість робить Energy Ball привабливим рішенням не тільки для приватних будинків, а й для малого бізнесу, шкіл і навіть громадських проєктів.

І важливо підкреслити, що V200 може працювати разом з іншими "зеленими" технологіями (наприклад, із сонячними електростанціями), формуючи екосистему чистої енергії для будинків і підприємств.

