Топливо будущего уже здесь: как "дышащий" кристалл решит главную проблему энергетики (фото)

Учёные из Южной Кореи и Японии создали уникальный кристаллический материал, способный «дышать» кислородом. Эта технология обещает сделать водородную энергетику значительно доступнее и может стать основой для умных окон, меняющих прозрачность.

Related video

Главная проблема твердотопливных оксидных элементов (SOFC), которые вырабатывают чистое электричество из водорода, — их рабочая температура, часто превышающая 700°C. Новый кристалл из стронция, железа и кобальта решает эту проблему, эффективно работая уже при 400°C, пишет New Atlas.

Секрет материала — в его способности обратимо поглощать и выделять кислород при нагреве, не разрушаясь со временем, в отличие от более хрупких аналогов. Это делает его идеальным катализатором для топливных элементов, значительно снижая их рабочую температуру и стоимость.

Образцы кристаллической пленки, впитывающей кислород Фото: New Atlas

Но энергетика — не единственная область применения материала. Исследователи выяснили, что тонкие пленки этого кристалла можно использовать для создания умных окон. При поглощении кислорода они становятся менее прозрачными, блокируя избыточное тепло и свет, а при выделении — снова становятся прозрачными. Это позволяет динамически регулировать температуру в помещении без кондиционера.

По словам ученых, разработка открывает путь к созданию целого класса "умных" материалов, которые будут адаптироваться к окружающим условиям в реальном времени. В будущем их можно будет применять в миниатюрных тепловых транзисторах для охлаждения электроники, а также в экологичных строительных технологиях.

Раньше Фокус писал про энергию из ниоткуда: как солнечные панели на окнах захватывают города. Рынок прозрачных солнечных панелей переживает бурный рост. Технология, позволяющая превращать обычные окна в источники энергии, становится все эффективнее и доступнее, открывая новые возможности для "зеленой" энергетики в городах.