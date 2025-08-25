Паливо майбутнього вже тут: як "дихаючий" кристал вирішить головну проблему енергетики (фото)

Вчені з Південної Кореї та Японії створили унікальний кристалічний матеріал, здатний "дихати" киснем. Ця технологія обіцяє зробити водневу енергетику значно доступнішою і може стати основою для розумних вікон, що змінюють прозорість.

Головна проблема твердопаливних оксидних елементів (SOFC), які виробляють чисту електрику з водню, — їхня робоча температура, що часто перевищує 700°C. Новий кристал зі стронцію, заліза і кобальту вирішує цю проблему, ефективно працюючи вже при 400°C, пише New Atlas.

Секрет матеріалу — в його здатності оборотно поглинати і виділяти кисень під час нагрівання, не руйнуючись згодом, на відміну від більш крихких аналогів. Це робить його ідеальним каталізатором для паливних елементів, значно знижуючи їхню робочу температуру і вартість.

Зразки кристалічної плівки, що вбирає кисень Фото: New Atlas

Але енергетика — не єдина сфера застосування матеріалу. Дослідники з'ясували, що тонкі плівки цього кристала можна використовувати для створення розумних вікон. Під час поглинання кисню вони стають менш прозорими, блокуючи надлишкове тепло і світло, а під час виділення — знову стають прозорими. Це дає змогу динамічно регулювати температуру в приміщенні без кондиціонера.

За словами вчених, розробка відкриває шлях до створення цілого класу "розумних" матеріалів, які адаптуватимуться до навколишніх умов у реальному часі. У майбутньому їх можна буде застосовувати в мініатюрних теплових транзисторах для охолодження електроніки, а також в екологічних будівельних технологіях.

