Старые аккумуляторы накапливают солнечную энергию: как такое возможно (фото)

Компания Voltfang превращает использованные батареи в устройства размером с холодильник, которые хранят избыточную солнечную и ветровую энергию для домов и предприятий.

Компания рассчитывает, что это нововведение поможет крупнейшей экономике Европы сократить зависимость от ископаемого топлива и быстрее перейти на экологически безопасные возобновляемые источники энергии. Voltfang утверждает, что ее система накопления энергии может использоваться для подачи электроэнергии в сеть, пишет interestingengineering.com.

Эти решения, получившие названия Voltfang 2 и Voltfang 2 Indoor, работают как промышленные системы хранения энергии.

Компания утверждает, что для эффективного использования фотоэлектрических систем, они должны обеспечивать не менее 0,8 кВт*ч на 1000 кВт*ч годового потребления, чтобы получать достаточный избыток энергии для хранения. Однако даже без фотоэлектрической системы коммерческий накопитель энергии оправдан: его можно использовать для оптимального использования динамических тарифов на электроэнергию и ограничения пиковых нагрузок, что помогает минимизировать нагрузку на сеть и снизить затраты.

Солнечный аккумулятор Voltfang Фото: Voltfang

Типичная промышленная система хранения, такая как Voltfang 2 Indoor со стойкой, почти такого же размера, как холодильник — около 2,1 м в высоту, 0,8 м в ширину и 1,5 м в глубину. Для более крупных применений существуют модульные системы или контейнерные решения. По словам компании, ограничений по размерам практически нет.

Компания также предлагает многофункциональную систему накопления энергии, позволяющую одновременно использовать накопители для различных целей. Это означает, что система накопления энергии может использоваться, например, для аварийного электроснабжения, автономного электроснабжения или в качестве зарядной инфраструктуры для электромобилей. Многофункциональная система, таким образом, обеспечивает большую гибкость и ценность для пользователя

"Мы хотим обеспечить европейский суверенитет в энергоснабжении, обеспечивая производство возобновляемой энергии посредством накопления. Мы можем генерировать огромное количество электроэнергии из солнечной и ветровой энергии, а затем децентрализованно хранить ее по всей Германии и распределять. Это означает, что чем больше возобновляемой энергии мы используем, чем больше емкостей для хранения мы используем, тем меньше нам требуется ископаемого газа или нефти", — заявили в компании.

