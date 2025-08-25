Старі акумулятори накопичують сонячну енергію: як таке можливо (фото)

Компанія Voltfang перетворює використані батареї на пристрої розміром з холодильник, які зберігають надлишкову сонячну та вітрову енергію для будинків і підприємств.

Компанія розраховує, що це нововведення допоможе найбільшій економіці Європи скоротити залежність від викопного палива і швидше перейти на екологічно безпечні поновлювані джерела енергії. Voltfang стверджує, що її система накопичення енергії може використовуватися для подачі електроенергії в мережу, пише interestingengineering.com.

Ці рішення, що отримали назви Voltfang 2 і Voltfang 2 Indoor, працюють як промислові системи зберігання енергії.

Компанія стверджує, що для ефективного використання фотоелектричних систем, вони повинні забезпечувати не менше 0,8 кВт*год на 1000 кВт*год річного споживання, щоб отримувати достатній надлишок енергії для зберігання. Однак навіть без фотоелектричної системи комерційний накопичувач енергії виправданий: його можна використовувати для оптимального використання динамічних тарифів на електроенергію та обмеження пікових навантажень, що допомагає мінімізувати навантаження на мережу і знизити витрати.

Сонячний акумулятор Voltfang Фото: Voltfang

Типова промислова система зберігання, така як Voltfang 2 Indoor зі стійкою, майже такого самого розміру, як холодильник, — близько 2,1 м заввишки, 0,8 м завширшки і 1,5 м завглибшки. Для більших застосувань існують модульні системи або контейнерні рішення. За словами компанії, обмежень за розмірами практично немає.

Компанія також пропонує багатофункціональну систему накопичення енергії, що дає змогу одночасно використовувати накопичувачі для різних цілей. Це означає, що система накопичення енергії може використовуватися, наприклад, для аварійного електропостачання, автономного електропостачання або як зарядна інфраструктура для електромобілів. Багатофункціональна система, таким чином, забезпечує більшу гнучкість і цінність для користувача

"Ми хочемо забезпечити європейський суверенітет в енергопостачанні, забезпечуючи виробництво відновлюваної енергії за допомогою накопичення. Ми можемо генерувати величезну кількість електроенергії із сонячної та вітрової енергії, а потім децентралізовано зберігати її по всій Німеччині і розподіляти. Це означає, що чим більше відновлюваної енергії ми використовуємо, чим більше ємностей для зберігання ми використовуємо, тим менше нам потрібно викопного газу або нафти", — заявили в компанії.

