Кожен крок заряджає будинок енергією: вчені створили підлогу, яка працює, як батарея (відео)

Нове енергетичне рішення від компанії Pavegen зможе зробити різні простори інтерактивними джерелами енергії.

Кінетична енергія, або енергія руху, використовується в основі нової технології Pavegen. Компанія прагне переосмислити ставлення людей до виробництва енергії, пише ecoticias.com.

Ідея полягає у створенні плитки, яка активується невеликим вертикальним рухом, якщо наступити на неї. Механічний рух перетворюється на обертальну енергію, яка живить вбудований у плитку генератор. Електроенергію можна накопичувати просто на підлозі. Кожен модуль потужністю 35 Вт може живити різні пристрої.

Компанія Pavegen уже реалізувала понад 300 проєктів у 37 країнах. Впровадження плитки Pavegen у глобальному масштабі в місцях масового скупчення людей, наприклад, на музичних фестивалях, може означати значне збільшення виробництва енергії та безпосереднє залучення людей до місії сталого розвитку. Система Pavegen складається з міцних підлогових модулів з електромеханічним механізмом всередині. У підсумку, покрита такою плиткою підлога подібна до батареї, яка заряджається, коли ви по ній ходите.

Укладання плитки Pavegen Фото: Cкриншот

Розробники прагнуть перетворити енергію кроків не лише на електрику, а й на форму взаємодії. Ідея полягає в тому, щоб змусити людей наступати на плитки і спостерігати, як їхні дії заряджають пристрої в режимі реального часу. Така енергетична взаємодія може бути реалізована в різних об'єктах нерухомості.

Наразі музичні шоу є майданчиком для тестування цього енергетичного рішення. Під час світового турне гурту Coldplay була представлена велика інсталяція Pavegen, яку учасники концерту вмикали, танцюючи. Під час активації Heineken кінетичне підлогове покриття створило свого роду інтерактивну зону, де учасники могли створювати свою музику.

