Сонячні батареї радикально зміняться: допоможе нова технологія виробництва

Японські вчені розробили новий метод виробництва перовскіту для сонячних батарей. Нова технологія дасть змогу прискорити їхнє виготовлення і знизити витрати.

Компанія Sumitomo Heavy Industries повідомила про створення нового — низькотемпературного — методу, пише interestingengineering.com. Метод SHI називається реактивним плазмовим осадженням (RPD) і являє собою різновид фізичного осадження з парової фази (PVD).

"Хоча традиційні методи формування економічно ефективні та підходять для масового виробництва, вони зазвичай передбачають використання частинок високої енергії та високих температур", — пояснила японська компанія. А в її розробці акцент зроблено саме на метод низькотемпературної плазми.

Уточнюється, що традиційні методи отримання перовскіту використовують високі температури, агресивні частинки або токсичні гази. Це може пошкодити матеріал перовскіту, збільшити витрати або створити загрозу безпеці.

Як працює новий метод

Японська методика дає змогу наносити надтонкі шари оксиду олова (SnO₂) за низьких температур, що запобігає ушкодженню перовскіту.

Як зазначає компанія SHI, оксид олова — це недорогий оксид металу, відомий своєю чудовою електропровідністю при нанесенні методом PVD. Цей процес використовує безпечні гази, тому є набагато екологічнішим. Крім того, він значно швидший за традиційні методи — і набагато дешевший (його вартість становить близько 0,5% від поточних витрат).

При цьому SHI визнає, що попереду ще багато роботи: виробництво, як і раніше, залишається складним через високі витрати на матеріали і використання легкозаймистих або токсичних газів-прекурсорів. Тож поки що виведення виробництва на новий масштаб — питання майбутнього (хоча перспективи дійсно хороші).

Також компанія повідомляє, що її метод сумісний з іншими шарами сонячних елементів і може застосовуватися безперервно разом із прозорими електродами з оксиду індію та олова (ITO). Ці елементи також підходять для масового виробництва, і таким чином є надія з часом вивести технологію перовскіту на новий рівень.

