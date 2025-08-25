Солнечные батареи радикально изменятся: поможет новая технология производства

Японские ученые разработали новый метод производства перовскита для солнечных батарей. Новая технология позволит ускорить их изготовление и снизить затраты.

Компания Sumitomo Heavy Industries сообщила о создании нового – низкотемпературного – метода, пишет interestingengineering.com. Метод SHI называется реактивным плазменным осаждением (RPD) и представляет собой разновидность физического осаждения из паровой фазы (PVD).

«Хотя традиционные методы формирования экономически эффективны и подходят для массового производства, они обычно предполагают использование частиц высокой энергии и высоких температур», – пояснила японская компания. А в ее разработке акцент сделан как раз на метод низкотемпературной плазмы.

Уточняется, что традиционные методы получения перовскита используют высокие температуры, агрессивные частицы или токсичные газы. Это может повредить материал перовскита, увеличить затраты или создать угрозу безопасности.

Как работает новый метод

Японская методика позволяет наносить сверхтонкие слои оксида олова (SnO₂) при низких температурах, что предотвращает повреждение перовскита.

Как отмечает компания SHI, оксид олова – это недорогой оксид металла, известный своей отличной электропроводностью при нанесении методом PVD. Этот процесс использует безопасные газы, поэтому является гораздо более экологичным. Кроме того, он значительно быстрее традиционных методов – и намного дешевле (его стоимость составляет около 0,5% от текущих затрат).

При этом SHI признает, что впереди еще много работы: производство по-прежнему остается сложным из-за высоких затрат на материалы и использования легковоспламеняющихся или токсичных газов-прекурсоров. Так что пока выведение производства на новый масштаб – вопрос будущего (хотя перспективы действительно хорошие).

Также компания сообщает, что ее метод совместим с другими слоями солнечных элементов и может применяться непрерывно вместе с прозрачными электродами из оксида индия и олова (ITO). Эти элементы также подходят для массового производства, и таким образом есть надежда со временем вывести технологию перовскита на новый уровень.

