Каждый шаг заряжает дом энергией: ученые создали пол, который работает, как батарея (видео)

Новое энергетическое решение от компании Pavegen сможет сделать различные пространства интерактивными источниками энергии.

Кинетическая энергия, или энергия движения, используется легла в основу новой технологии Pavegen. Компания стремится переосмыслить отношение людей к производству энергии, пишет ecoticias.com.

Идея заключается в создании плитки, которая активируется небольшим вертикальным движением, если наступить на нее. Механическое движение преобразуется во вращательную энергию, которая питает встроенный в плитку генератор. Электроэнергию можно накапливать прямо на полу. Каждый модуль мощностью 35 Вт может питать различные устройства.

Компания Pavegen уже реализовала более 300 проектов в 37 странах. Внедрение плитки Pavegen в глобальном масштабе в местах массового скопления людей, например, на музыкальных фестивалях, может означать значительное увеличение производства энергии и непосредственное вовлечение людей в миссию устойчивого развития. Система Pavegen состоит из прочных напольных модулей с электромеханическим механизмом внутри. В итоге, покрытый такой плиткой пол подобен батарее, которая заряжается, когда вы по ней ходите.

Укладка плитки Pavegen Фото: Cкриншот

Разработчики стремятся преобразовать энергию шагов не только в электричество, но и в форму взаимодействия. Идея заключается в том, чтобы заставить людей наступать на плитки и наблюдать, как их действия заряжают устройства в режиме реального времени. Такое энергетическое взаимодействие может быть реализовано в разных объектах недвижимости.

На данный момент музыкальные шоу являются площадкой для тестирования этого энергетического решения. Во время мирового турне группы Coldplay была представлена ​​большая инсталляция Pavegen, которую участники концерта включали, танцуя. Во время активации Heineken кинетическое напольное покрытие создало своего рода интерактивную зону, где участники могли создавать свою музыку.

