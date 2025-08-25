Старый плеер Apple по цене авто: первый iPod 2001 года продали за рекордную сумму

Запечатанный iPod первого поколения, выпущенный в 2001 году, был продан на аукционе за рекордные $40 264. Эта сумма более чем в 100 раз превышает его первоначальную стоимость и подчёркивает растущий интерес коллекционеров к винтажной технике Apple.

Related video

Рекордная продажа состоялась на торгах аукционного дома RR Auction. Предыдущий рекорд для аналогичного плеера, установленный в 2023 году, составлял $29 000. Новая цена в $40 264 наглядно демонстрирует, как нераспакованные устройства Apple превращаются в ценные артефакты, пишет MacRumors.

Этот плеер — не просто гаджет, а символ возрождения Apple. Представленный Стивом Джобсом в октябре 2001 года под знаменитым лозунгом "1000 песен у вас в кармане", iPod помог компании избежать банкротства и подтолкнул бренд к будущему доминированию на рынке потребительской электроники.

Проданный экземпляр находился в идеальном состоянии — в заводской упаковке, которую никогда не вскрывали. На коробке перечислены характеристики, которые в 2001 году казались революционными: жесткий диск на 5 ГБ, до 10 часов автономной работы, уникальное колесо прокрутки для навигации одной рукой и сверхбыстрая синхронизация через FireWire. При этом на старте продаж в 2001-м плеер стоил всего $399.

Продажа таких iPod — часть более крупного тренда. На том же аукционе был продан запечатанный iPhone первого поколения с редким накопителем на 4 ГБ за $81 989. Хотя это и не рекорд для iPhone первого поколения, такие суммы не оставляют сомнений: интерес к винтажной технике Apple в идеальном состоянии продолжает расти, превращая старые гаджеты в настоящие инвестиционные активы.

Раньше Фокус сообщал про трехлетний план Apple по обновлению cвоего культового iPhone: что известно. Компания Apple уже в сентябре устроит масштабную презентацию, которая станет стартовой площадкой для уникального обновления ее смартфонов. Одно из главных новшеств – переговоры с Google об использовании ИИ Gemini для Siri. Но это еще не все.