Apple запускает трехлетний план по обновлению своего культового iPhone: что известно
Компания Apple уже в сентябре устроит масштабную презентацию, которая станет стартовой площадкой для уникального обновления ее смартфонов. Одно из главных новшеств – переговоры с Google об использовании ИИ Gemini для Siri. Но это еще не все.
Будет пересмотрена вся концепция iPhone, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что сейчас пользователи часто покупают новый телефон из-за треснувшего экрана или изношенного аккумулятора, а не потому, что их iPhone действительно устарел.
Чтобы поменять ситуацию, Apple составила амбициозный план на целых три года. В сентябре выйдет новая линейка смартфонов, включающая iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max. По сути это будут модернизированные iPhone 16. В частности, модели Pro получат обновленные систему камер и дизайн задней панели. Особенно ждут телефон iPhone Air – он уже заявлен как самый тонкий в истории компании.
В 2026 году настанет переломный момент – тогда должен выйти первый складной iPhone. Он пока известен под кодовым названием V68 и похож на складные устройства Samsung, которые складываются в небольшой планшет. Планируется, что он будет оснащен четырьмя камерами (одной на передней панели, одной на внутренней и двумя на задней), а слота для SIM-карт у него не будет. Вместо Face ID новый смартфон будет использовать Touch ID – это своего рода поворот в прошлое, но кому-то такая ретро-версия может, наоборот, понравиться больше привычной.
Складное устройство также будет оснащено модемом C2 — первым сотовым чипом Apple, возможности которого будут приближаться к возможностям новейших моделей от Qualcomm.
Наконец, в 2027 году Apple будет отмечать 20-летие своего смартфона и выпустит по этому случаю iPhone 20 с изогнутым стеклом. Он наконец-то откажется от привычной прямоугольной формы и перейдет на дизайн с изогнутыми стеклянными краями по всему периметру.
То есть нынешний, 2025, год не станет революционным для iPhone – но при этом основа для дальнейших реформ будет заложена уже сейчас, отмечают эксперты.
Напомним, что в сентябре этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Обещают, что это будет самый тонкий смартфон в истории компании. Правда, некоторые инсайдеры уже настроены скептически и критикуют смартфон за слабый аккумулятор: мол, сильную батарею и невозможно было бы поместить в ультратонкий корпус.
Также стало известно, что владельцы iPhone смогут избавиться от Siri в качестве помощника по умолчанию и перейти на ChatGPT или Gemini. Правда, пока что это обещано только пользователям iPhone на территории ЕС.