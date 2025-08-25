Apple запускає трирічний план з оновлення свого культового iPhone: що відомо

Компанія Apple вже у вересні влаштує масштабну презентацію, яка стане стартовим майданчиком для унікального оновлення її смартфонів. Одне з головних нововведень — переговори з Google про використання ШІ Gemini для Siri. Але це ще не все.

Буде переглянуто всю концепцію iPhone, пише Bloomberg. Видання зазначає, що зараз користувачі часто купують новий телефон через тріснутий екран або зношений акумулятор, а не через те, що їхній iPhone дійсно застарів.

Щоб змінити ситуацію, Apple склала амбітний план на цілих три роки. У вересні вийде нова лінійка смартфонів, що включає iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max. По суті це будуть модернізовані iPhone 16. Зокрема, моделі Pro отримають оновлені систему камер і дизайн задньої панелі. Особливо чекають на телефон iPhone Air — він уже заявлений як найтонший в історії компанії.

У 2026 році настане переломний момент — тоді має вийти перший складаний iPhone. Він поки що відомий під кодовою назвою V68 і схожий на складні пристрої Samsung, що складаються в невеликий планшет. Планується, що він буде оснащений чотирма камерами (однією на передній панелі, однією на внутрішній і двома на задній), а слота для SIM-карт у нього не буде. Замість Face ID новий смартфон використовуватиме Touch ID — це своєрідний поворот у минуле, але комусь така ретро-версія може, навпаки, сподобатися більше за звичну.

Складаний пристрій також буде оснащено модемом C2 — першим стільниковим чипом Apple, можливості якого наближатимуться до можливостей новітніх моделей від Qualcomm.

Нарешті, у 2027 році Apple відзначатиме 20-річчя свого смартфона і випустить з цієї нагоди iPhone 20 із зігнутим склом. Він нарешті відмовиться від звичної прямокутної форми і перейде на дизайн із вигнутими скляними краями по всьому периметру.

Тобто нинішній, 2025, рік не стане революційним для iPhone — але при цьому основу для подальших реформ буде закладено вже зараз, зазначають експерти.

Нагадаємо, що у вересні цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air . Обіцяють, що це буде найтонший смартфон в історії компанії. Щоправда, деякі інсайдери вже налаштовані скептично і критикують смартфон за слабкий акумулятор: мовляв, сильну батарею і неможливо було б помістити в ультратонкий корпус.