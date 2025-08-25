Старий плеєр Apple за ціною авто: перший iPod 2001 року продали за рекордну суму

Запечатаний iPod першого покоління, випущений 2001 року, було продано на аукціоні за рекордні $40 264. Ця сума більш ніж у 100 разів перевищує його первісну вартість і підкреслює зростаючий інтерес колекціонерів до вінтажної техніки Apple.

Related video

Рекордний продаж відбувся на торгах аукціонного дому RR Auction. Попередній рекорд для аналогічного плеєра, встановлений 2023 року, становив $29 000. Нова ціна в $40 264 наочно демонструє, як нерозпаковані пристрої Apple перетворюються на цінні артефакти, пише MacRumors.

Цей плеєр — не просто гаджет, а символ відродження Apple. Представлений Стівом Джобсом у жовтні 2001 року під знаменитим гаслом "1000 пісень у вас у кишені", iPod допоміг компанії уникнути банкрутства і підштовхнув бренд до майбутнього домінування на ринку споживчої електроніки.

Проданий екземпляр перебував в ідеальному стані — у заводській упаковці, яку ніколи не розкривали. На коробці перераховані характеристики, які в 2001 році здавалися революційними: жорсткий диск на 5 ГБ, до 10 годин автономної роботи, унікальне колесо прокрутки для навігації однією рукою і надшвидка синхронізація через FireWire. При цьому на старті продажів у 2001-му плеєр коштував усього $399.

Продаж таких iPod — частина більшого тренду. На тому ж аукціоні було продано запечатаний iPhone першого покоління з рідкісним накопичувачем на 4 ГБ за $81 989. Хоча це і не рекорд для iPhone першого покоління, такі суми не залишають сумнівів: інтерес до вінтажної техніки Apple в ідеальному стані продовжує зростати, перетворюючи старі гаджети на справжні інвестиційні активи.

Раніше Фокус повідомляв про трирічний план Apple з оновлення свого культового iPhone: що відомо. Компанія Apple вже у вересні влаштує масштабну презентацію, яка стане стартовим майданчиком для унікального оновлення її смартфонів. Одне з головних нововведень — переговори з Google про використання ШІ Gemini для Siri. Але це ще не все.