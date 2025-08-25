iPhone 17 Pro разочарует покупателей: что изменится в смартфоне и почему это плохо

Apple готовит значительный редизайн для iPhone 17 Pro. Однако, судя по утечкам, не все изменения в гаджете будут шагом вперед. Спорным нововведением станет отказ от премиального титана в пользу более дешевого алюминия.

До анонса iPhone 17 Pro остаются считанные недели, в то время как инсайдеры продолжают делиться подробностями о грядущей новинке. Смартфон получит ряд весомых улучшений, пишет MacRumors. Речь идет о камере, внешнем виде, процессоре и других аспектах устройства. Но не все решения бренда могут одобрить покупатели.

Алюминиевая рамка. После двух поколений с титановым покрытием граней корпуса Apple, по слухам, вернется к алюминию. Это может быть связано как с желанием снизить себестоимость, так и с новым дизайном задней панели. Задняя крышка по-прежнему выполнена из стекла.

После двух поколений с титановым покрытием граней корпуса Apple, по слухам, вернется к алюминию. Это может быть связано как с желанием снизить себестоимость, так и с новым дизайном задней панели. Задняя крышка по-прежнему выполнена из стекла. Прямоугольный блок камер. Вместо привычного "квадрата" iPhone 17 Pro получит большой прямоугольный блок камер, что кардинально изменит внешний вид задней панели.

Вместо привычного "квадрата" iPhone 17 Pro получит большой прямоугольный блок камер, что кардинально изменит внешний вид задней панели. Антибликовый матовый дисплей. В качестве опции будет доступен экран с антибликовым матовым покрытием, аналогичным тому, что используется в iMac и iPad Pro. На таком дисплее меньше видны отражения, что сделает эксплуатацию под прямым солнцем более комфортной..

В качестве опции будет доступен экран с антибликовым матовым покрытием, аналогичным тому, что используется в iMac и iPad Pro. На таком дисплее меньше видны отражения, что сделает эксплуатацию под прямым солнцем более комфортной.. Улучшенная система антенн. Система антенн будет переработана: ее интегрируют вокруг нового блока камер. Решение должно улучшить качество приема беспроводных сигналов 5G, Wi-Fi и Bluetooth.

Система антенн будет переработана: ее интегрируют вокруг нового блока камер. Решение должно улучшить качество приема беспроводных сигналов 5G, Wi-Fi и Bluetooth. Новые цвета корпуса. Помимо стандартных расцветок, ожидается появление нового медно-оранжевого и темно-синего оттенков.

Помимо стандартных расцветок, ожидается появление нового медно-оранжевого и темно-синего оттенков. Увеличенная батарея. Модель Pro Max станет немного толще, что позволит установить аккумулятор емкостью свыше 5000 мАч, обеспечив рекордное время автономной работы.

Модель Pro Max станет немного толще, что позволит установить аккумулятор емкостью свыше 5000 мАч, обеспечив рекордное время автономной работы. Чип A19 Pro. Новый процессор будет производиться по более совершенному 3-нм техпроцессу TSMC, что даст скромный прирост производительности и улучшенную энергоэффективность.

Новый процессор будет производиться по более совершенному 3-нм техпроцессу TSMC, что даст скромный прирост производительности и улучшенную энергоэффективность. 12 ГБ оперативной памяти. Все модели линейки iPhone 17, включая базовые, получат 12 ГБ оперативной памяти (вместо 8 ГБ в iPhone 16). Это необходимо для плавной работы новых функций Apple Intelligence и улучшения многозадачности.

Все модели линейки iPhone 17, включая базовые, получат 12 ГБ оперативной памяти (вместо 8 ГБ в iPhone 16). Это необходимо для плавной работы новых функций Apple Intelligence и улучшения многозадачности. Серьезное обновление камер. Здесь ожидается сразу несколько апгрейдов. Фронтальная камера получит разрешение 24 Мп (вместо 12 Мп), а телеобъектив — 48 Мп (вместо 12 Мп), что значительно повысит детализацию. Также появится функция одновременной записи видео с передней и задней камер.

Здесь ожидается сразу несколько апгрейдов. Фронтальная камера получит разрешение 24 Мп (вместо 12 Мп), а телеобъектив — 48 Мп (вместо 12 Мп), что значительно повысит детализацию. Также появится функция одновременной записи видео с передней и задней камер. Улучшенная система охлаждения. Все модели получат новую систему отвода тепла с металлической крышкой на аккумуляторе, а Pro-версии — полноценную испарительную камеру. Это должно решить проблему перегрева под нагрузкой.

