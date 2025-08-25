iPhone 17 Pro разочарует покупателей: что изменится в смартфоне и почему это плохо
Apple готовит значительный редизайн для iPhone 17 Pro. Однако, судя по утечкам, не все изменения в гаджете будут шагом вперед. Спорным нововведением станет отказ от премиального титана в пользу более дешевого алюминия.
До анонса iPhone 17 Pro остаются считанные недели, в то время как инсайдеры продолжают делиться подробностями о грядущей новинке. Смартфон получит ряд весомых улучшений, пишет MacRumors. Речь идет о камере, внешнем виде, процессоре и других аспектах устройства. Но не все решения бренда могут одобрить покупатели.
- Алюминиевая рамка. После двух поколений с титановым покрытием граней корпуса Apple, по слухам, вернется к алюминию. Это может быть связано как с желанием снизить себестоимость, так и с новым дизайном задней панели. Задняя крышка по-прежнему выполнена из стекла.
- Прямоугольный блок камер. Вместо привычного "квадрата" iPhone 17 Pro получит большой прямоугольный блок камер, что кардинально изменит внешний вид задней панели.
- Антибликовый матовый дисплей. В качестве опции будет доступен экран с антибликовым матовым покрытием, аналогичным тому, что используется в iMac и iPad Pro. На таком дисплее меньше видны отражения, что сделает эксплуатацию под прямым солнцем более комфортной..
- Улучшенная система антенн. Система антенн будет переработана: ее интегрируют вокруг нового блока камер. Решение должно улучшить качество приема беспроводных сигналов 5G, Wi-Fi и Bluetooth.
- Новые цвета корпуса. Помимо стандартных расцветок, ожидается появление нового медно-оранжевого и темно-синего оттенков.
- Увеличенная батарея. Модель Pro Max станет немного толще, что позволит установить аккумулятор емкостью свыше 5000 мАч, обеспечив рекордное время автономной работы.
- Чип A19 Pro. Новый процессор будет производиться по более совершенному 3-нм техпроцессу TSMC, что даст скромный прирост производительности и улучшенную энергоэффективность.
- 12 ГБ оперативной памяти. Все модели линейки iPhone 17, включая базовые, получат 12 ГБ оперативной памяти (вместо 8 ГБ в iPhone 16). Это необходимо для плавной работы новых функций Apple Intelligence и улучшения многозадачности.
- Серьезное обновление камер. Здесь ожидается сразу несколько апгрейдов. Фронтальная камера получит разрешение 24 Мп (вместо 12 Мп), а телеобъектив — 48 Мп (вместо 12 Мп), что значительно повысит детализацию. Также появится функция одновременной записи видео с передней и задней камер.
- Улучшенная система охлаждения. Все модели получат новую систему отвода тепла с металлической крышкой на аккумуляторе, а Pro-версии — полноценную испарительную камеру. Это должно решить проблему перегрева под нагрузкой.
