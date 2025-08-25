iPhone 17 Pro розчарує покупців: що зміниться у смартфоні та чому це погано

Apple готує значний редизайн для iPhone 17 Pro. Однак, судячи з витоків, не всі зміни в гаджеті будуть кроком вперед. Спірним нововведенням стане відмова від преміального титану на користь дешевшого алюмінію.

До анонсу iPhone 17 Pro залишаються лічені тижні, в той час як інсайдери продовжують ділитися подробицями про майбутню новинку. Смартфон отримає низку вагомих поліпшень, пише MacRumors. Йдеться про камеру, зовнішній вигляд, процесор та інші аспекти пристрою. Але не всі рішення бренду можуть схвалити покупці.

Алюмінієва рамка. Після двох поколінь з титановим покриттям граней корпусу Apple, за чутками, повернеться до алюмінію. Це може бути пов'язано як з бажанням знизити собівартість, так і з новим дизайном задньої панелі. Задня кришка, як і раніше, виконана зі скла.

Після двох поколінь з титановим покриттям граней корпусу Apple, за чутками, повернеться до алюмінію. Це може бути пов'язано як з бажанням знизити собівартість, так і з новим дизайном задньої панелі. Задня кришка, як і раніше, виконана зі скла. Прямокутний блок камер. Замість звичного "квадрата" iPhone 17 Pro отримає великий прямокутний блок камер, що кардинально змінить зовнішній вигляд задньої панелі.

Замість звичного "квадрата" iPhone 17 Pro отримає великий прямокутний блок камер, що кардинально змінить зовнішній вигляд задньої панелі. Антибліковий матовий дисплей. Як опція буде доступний екран з антивідблисковим матовим покриттям, аналогічним тому, що використовується в iMac і iPad Pro. На такому дисплеї менше видно віддзеркалення, що зробить експлуатацію під прямим сонцем комфортнішою.

Як опція буде доступний екран з антивідблисковим матовим покриттям, аналогічним тому, що використовується в iMac і iPad Pro. На такому дисплеї менше видно віддзеркалення, що зробить експлуатацію під прямим сонцем комфортнішою. Покращена система антен. Система антен буде перероблена: її інтегрують навколо нового блоку камер. Рішення має поліпшити якість прийому бездротових сигналів 5G, Wi-Fi і Bluetooth.

Система антен буде перероблена: її інтегрують навколо нового блоку камер. Рішення має поліпшити якість прийому бездротових сигналів 5G, Wi-Fi і Bluetooth. Нові кольори корпусу. Крім стандартних забарвлень, очікується поява нового мідно-помаранчевого і темно-синього відтінків.

Крім стандартних забарвлень, очікується поява нового мідно-помаранчевого і темно-синього відтінків. Збільшена батарея. Модель Pro Max стане трохи товщою, що дасть змогу встановити акумулятор ємністю понад 5000 мАг, забезпечивши рекордний час автономної роботи.

Модель Pro Max стане трохи товщою, що дасть змогу встановити акумулятор ємністю понад 5000 мАг, забезпечивши рекордний час автономної роботи. Чип A19 Pro. Новий процесор вироблятиметься за досконалішим 3-нм техпроцесом TSMC, що дасть скромний приріст продуктивності та поліпшену енергоефективність.

Новий процесор вироблятиметься за досконалішим 3-нм техпроцесом TSMC, що дасть скромний приріст продуктивності та поліпшену енергоефективність. 12 ГБ оперативної пам'яті. Усі моделі лінійки iPhone 17, включно з базовими, отримають 12 ГБ оперативної пам'яті (замість 8 ГБ в iPhone 16). Це необхідно для плавної роботи нових функцій Apple Intelligence і поліпшення багатозадачності.

Усі моделі лінійки iPhone 17, включно з базовими, отримають 12 ГБ оперативної пам'яті (замість 8 ГБ в iPhone 16). Це необхідно для плавної роботи нових функцій Apple Intelligence і поліпшення багатозадачності. Серйозне оновлення камер. Тут очікується відразу кілька апгрейдів. Фронтальна камера отримає роздільну здатність 24 Мп (замість 12 Мп), а телеоб'єктив — 48 Мп (замість 12 Мп), що значно підвищить деталізацію. Також з'явиться функція одночасного запису відео з передньої і задньої камер.

Тут очікується відразу кілька апгрейдів. Фронтальна камера отримає роздільну здатність 24 Мп (замість 12 Мп), а телеоб'єктив — 48 Мп (замість 12 Мп), що значно підвищить деталізацію. Також з'явиться функція одночасного запису відео з передньої і задньої камер. Покращена система охолодження. Усі моделі отримають нову систему відведення тепла з металевою кришкою на акумуляторі, а Pro-версії — повноцінну випарну камеру. Це має вирішити проблему перегріву під навантаженням.

