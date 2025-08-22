Найкращі Android-смартфони літа 2025 року: що радять купувати експерти (фото)

Дехто досі вважає, що Android-смартфони поступаються iPhone, але в суперечці фанатів Apple і Android навряд чи можна визначити переможця. Смартфони на базі Android оснащені топовими чипсетами, чудовими камерами, і часто в них просто більше функцій, ніж у iPhone.

Related video

Телефони на Android універсальні — серед них можна знайти і флагмани, і цілком пристойні бюджетники, пише techradar.com. Видання пропонує власний список найкращих Android-смартфонів літа-2025.

Samsung Galaxy S25 Plus

Це найкращий преміальний телефон Samsung, вважають експерти. Ще модель Galaxy S25 Plus називають "несподіваним середнім поколінням у лінійці Galaxy S".

Смартфон Samsung Galaxy S25 Plus Фото: sammobile.com

Цей телефон не поступається топовому Galaxy S25 Ultra, але при цьому він звільнений від зайвого функціоналу. Характеристики камери близькі до характеристик iPhone 16 Pro і лише трохи поступаються моделі Ultra.

До того ж, це найкращий смартфон Samsung за часом автономної роботи.

Google Pixel 9

Цю модель вважають найкращим універсальним Android-смартфоном. У нього і відмінний функціонал, і простота — за словами фахівців, якраз для тих, кому потрібен "просто телефон, який добре працює".

Смартфон Google Pixel 9 Фото: Future

Насамперед смартфони Google Pixel хвалять за їхні чудові камери, і дійсно — фотографії на Pixel 9 виходять просто чудовими. Відео теж прекрасної якості.

А ще цьому телефону обіцяно цілих сім років оновлень.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Найкращий складаний телефон на Android. Його головна фішка — 8-дюймовий складаний дисплей, майже такий самий великий, як екран у iPad mini. А його камеру називають найкращою серед усіх "розкладачок".

Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: Future

Ще Samsung оснастила Galaxy Z Fold 7 безліччю корисних програмних налаштувань та інструментів штучного інтелекту.

Щоправда, це і найдорожчий складаний телефон — стартова ціна $1999 (близько 80 тисяч гривень).

Раніше Фокус писав, що після оновлення iOS 26 iPhone стане схожим на Android. Йшлося про три важливі функції, запозичені Apple у конкурентів, — зокрема й про функцію Call Screen.

Також стало відомо, що,якщо змінити п'ять налаштувань, то можна не витрачатися на новий iPhone. Йшлося про поліпшення роботи після випуску оновлення iOS 18.6.