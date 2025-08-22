Лучшие Android-смартфоны лета 2025 года: что советуют покупать эксперты (фото)

Некоторые до сих пор считают, что Android-смартфоны уступают iPhone, но в споре фанатов Apple и Android вряд ли можно определить победителя. Смартфоны на базе Android оснащены топовыми чипсетами, отличными камерами, и часто у них просто больше функций, чем у iPhone.

Телефоны на Android универсальны – среди них можно найти и флагманы, и вполне приличные бюджетники, пишет techradar.com. Издание предлагает собственный список лучших Android-смартфонов лета-2025.

Samsung Galaxy S25 Plus

Это лучший премиальный телефон Samsung, считают эксперты. Еще модель Galaxy S25 Plus называют «неожиданным средним поколением в линейке Galaxy S».

Смартфон Samsung Galaxy S25 Plus Фото: sammobile.com

Этот телефон не уступает топовому Galaxy S25 Ultra, но при этом он освобожден от лишнего функционала. Характеристики камеры близки к характеристикам iPhone 16 Pro и лишь немного уступают модели Ultra.

К тому же, это лучший смартфон Samsung по времени автономной работы.

Google Pixel 9

Эту модель посчитали лучшим универсальным Android-смартфоном. У него и отличный функционал, и простота – по словам специалистов, как раз для тех, кому нужен «просто телефон, который хорошо работает».

Смартфон Google Pixel 9 Фото: Future

В первую очередь смартфоны Google Pixel хвалят за их отличные камеры, и действительно – фотографии на Pixel 9 получаются просто великолепными. Видео тоже прекрасного качества.

А еще этому телефону обещано целых семь лет обновлений.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Лучший складной телефон на Android. Его главная фишка — 8-дюймовый складной дисплей, почти такой же большой, как экран у iPad mini. А его камеру называют лучшей среди всех «раскладушек».

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: Future

Еще Samsung оснастила Galaxy Z Fold 7 множеством полезных программных настроек и инструментов искусственного интеллекта.

Правда, это и самый дорогой складной телефон – стартовая цена $1999 (около 80 тысяч гривен).

