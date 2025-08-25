Google ухудшит батареи своих смартфонов спорным обновлением: отказаться от этого нельзя

Google подтвердила, что в смартфонах серии Pixel 10 будет принудительно активирована функция Battery Health Assistance, которая со временем снижает скорость зарядки и эффективную емкость аккумулятора. Отключить её будет невозможно.

Related video

Эта функция призвана продлить срок службы аккумулятора, но ее реализация вызывает много вопросов. Начиная с 200 циклов зарядки, система будет постепенно снижать максимальное напряжение и принимаемую мощность, чтобы "стабилизировать" производительность батареи. По словам представителей Google, это поможет аккумулятору дольше сохранять здоровье, пишет Android Authority.

Однако у этого подхода есть и обратная сторона. Фактически, Google будет искусственно "ухудшать" батарею вашего смартфона, снижая ее эффективную емкость сверх естественной деградации. И если на других моделях Pixel эту опцию можно было отключить, то на Pixel 10 она станет обязательной.

Решение выглядит особенно спорным на фоне конкурентов. Например, флагманы Samsung выдерживают 2000 циклов зарядки прежде чем емкость АКБ понизится до 80%, а OnePlus и Oppo — 1600 циклов. В то же время Google заявляет лишь о 1000 циклах для своих устройств. Вместо того чтобы использовать более долговечные аккумуляторы, компания выбрала путь программных ограничений.

Многие производители, включая саму Google, предлагают и более щадящие методы сохранения здоровья батареи, такие как ограничение максимального заряда до 80% по усмотрению пользователя. Однако принудительное и неотключаемое замедление — это новый и весьма неоднозначный шаг, который, вероятно, вызовет недовольство многих владельцев моделей Pixel.

Раньше Фокус писал, что Google отказывается от выпуска своих популярных гаджетов: что с ними случилось. Недавнее мероприятии Made by Google запомнилось не только презентацией нового смартфона Pixel 10 и умных часов Pixel Watch 4, но и отсутствием планшетов. Как оказалось, компания Google вообще приостановила работу в этом направлении.