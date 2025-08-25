Google погіршить батареї своїх смартфонів спірним оновленням: відмовитися від цього не можна

Google підтвердила, що в смартфонах серії Pixel 10 буде примусово активована функція Battery Health Assistance, яка з часом знижує швидкість зарядки та ефективну ємність акумулятора. Відключити її буде неможливо.

Ця функція покликана продовжити термін служби акумулятора, але її реалізація викликає багато запитань. Починаючи з 200 циклів зарядки, система буде поступово знижувати максимальну напругу і прийняту потужність, щоб "стабілізувати" продуктивність батареї. За словами представників Google, це допоможе акумулятору довше зберігати здоров'я, пише Android Authority.

Однак у цього підходу є і зворотний бік. Фактично, Google штучно "погіршуватиме" батарею вашого смартфона, знижуючи її ефективну ємність понад природну деградацію. І якщо на інших моделях Pixel цю опцію можна було відключити, то на Pixel 10 вона стане обов'язковою.

Рішення виглядає особливо спірним на тлі конкурентів. Наприклад, флагмани Samsung витримують 2000 циклів зарядки перш ніж ємність АКБ знизиться до 80%, а OnePlus і Oppo — 1600 циклів. Водночас Google заявляє лише про 1000 циклів для своїх пристроїв. Замість того щоб використовувати більш довговічні акумулятори, компанія обрала шлях програмних обмежень.

Багато виробників, включно з самою Google, пропонують і більш щадні методи збереження здоров'я батареї, такі як обмеження максимального заряду до 80% на розсуд користувача. Однак примусове сповільнення, що не відключається, — це новий і вельми неоднозначний крок, який, ймовірно, викличе невдоволення багатьох власників моделей Pixel.

