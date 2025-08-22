Google відмовляється від випуску своїх популярних гаджетів: що з ними сталося

Нещодавній захід Made by Google запам'ятався не лише презентацією нового смартфона Pixel 10 і розумного годинника Pixel Watch 4, а й відсутністю планшетів. Як виявилося, компанія Google взагалі призупинила роботу в цьому напрямку.

Коли вийде нове покоління планшетів Google Pixel (і чи вийде взагалі) — поки що невідомо, пише androidpolice.com. Керівництво Google заявило, що найближчим часом компанія не планує випускати планшети, і натякнуло, що ця категорія девайсів зараз не в пріоритеті.

У Google вважають, що планшети сьогодні не дуже актуальні, оскільки їхні завдання успішно перетягнули на себе смартфони — і звичайні, і складні. Утім, це був доволі передбачуваний поворот, зазначає видання: раніше Google відмовилася від Pixel Tablet 2, і таким чином перший планшет, випущений ще 2023 року, був радше самостійним проєктом, ніж заявкою на повноцінну лінійку.

Мабуть, планшет Pixel Tablet продавався все-таки недостатньо добре, щоб надихнути Google на продовження цієї серії гаджетів. Як зазначають експерти, схоже, що команда Nest візьме на себе управління планами Google зі створення пристроїв з великим екраном. Але увагу буде зосереджено не на окремих планшетах, а на таких продуктах, як розумний дисплей Nest Hub і універсальний пристрій Hub Max.

