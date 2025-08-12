На ринок готується вийти новий "убивця флагманів" із рекордно потужною батареєю в 10 000 мАг

Китайський бренд HONOR працює над смартфоном з акумулятором ємністю 10 000 мАг. Це вдвічі перевищує ємність акумулятора флагманського Galaxy S25 Ultra і деяких планшетів.

HONOR належить до тих виробників, які вже використовують у своїх смартфонах нові кремній-вуглецеві акумулятори, зазначає androidauthority.com. Нещодавно компанія випустила HONOR Power з акумулятором ємністю 8000 мАг — і, схоже, не збирається зупинятися на досягнутому.

Інсайдери повідомляють, що HONOR почав тестування пристрою з акумулятором ємністю 10 000 мАг і ще не представленим процесором Dimensity 8500.

Смартфон з рекордно потужним акумулятором легко поб'є в сенсі потужності батареї флагманський смартфон Galaxy S25 Ultra (адже в того акумулятор розрахований лише на 5000 мАг). Він також перевершить свого співвітчизника OnePlus 13 (з батареєю 6000 мАг).

Навіть деякі Android-планшети — такі як Pixel Tablet і Galaxy Tab S10 FE — показують меншу ємність акумулятора (7020 мАг і 8000 мАг відповідно).

Припускають, що телефон з акумулятором ємністю 10 000 мАг у звичайному режимі зможе працювати щонайменше три дні.

Взагалі-то це не перший телефон з акумулятором ємністю 10 000 мАг, зазначає видання. Деякі нішеві бренди і до цього пропонували телефони з посиленим захистом і потужними акумуляторами. Але зазвичай такі пристрої не набувають масової популярності, оскільки вони дуже товсті та важкі. А ось уже згадуваний HONOR Power, при тому, що оснащений акумулятором ємністю 8000 мАг, важить всього 209 грамів, а його товщина становить 7,98 мм.

Про терміни виходу нового суперпотужного телефону поки що нічого не відомо. Але вже відзначають, що, якщо він надійде в продаж у Європі, то від рекордно потужного акумулятора в "європейській" серії можуть відмовитися. Ємність доведеться знизити відповідно до правил Євросоюзу — у китайських смартфонів бувають складнощі з проходженням сертифікації, особливо якщо йдеться про моделі з нестандартними акумуляторами.

Раніше китайська компанія HONOR представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, — хоча технічно це виявилося не зовсім так. Насправді телефон можна було б назвати найтоншим, якщо не брати до уваги масивного виступу його камери.

Втім, інший китайський бренд все-таки досяг успіху у випуску найлегшого у світі смартфона. Йдеться про модель X Fold 5 бренду Vivo, що вийшла наприкінці червня цього року.