На рынок готовится выйти новый "убийца флагманов" с рекордно мощной батареей в 10 000 мАч

Китайский бренд HONOR работает над смартфоном с аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Это вдвое превышает емкость аккумулятора флагманского Galaxy S25 Ultra и некоторых планшетов.

HONOR относится к тем производителям, которые уже используют в своих смартфонах новые кремний-углеродные аккумуляторы, отмечает androidauthority.com. Недавно компания выпустила HONOR Power с аккумулятором емкостью 8000 мАч – и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом.

Инсайдеры сообщают, что HONOR начал тестирование устройства с аккумулятором емкостью 10 000 мАч и еще не представленным процессором Dimensity 8500.

Смартфон с рекордно мощным аккумулятором легко побьет в смысле мощности батареи флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra (ведь у того аккумулятор рассчитан всего на 5000 мАч). Он также превзойдет своего соотечественника OnePlus 13 (с батареей 6000 мАч).

Даже некоторые Android-планшеты – такие как Pixel Tablet и Galaxy Tab S10 FE – показывают меньшую емкость аккумулятора (7020 мАч и 8000 мАч соответственно).

Предполагают, что телефон с аккумулятором емкостью 10 000 мАч в обычном режиме сможет работать как минимум три дня.

Вообще-то это не первый телефон с аккумулятором емкостью 10 000 мАч, отмечает издание. Некоторые нишевые бренды и до этого предлагали телефоны с усиленной защитой и мощными аккумуляторами. Но обычно такие устройства не обретают массовой популярности, так как они очень толстые и тяжелые. А вот уже упоминавшийся HONOR Power, при том, что оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч, весит всего 209 граммов, а его толщина составляет 7,98 мм.

О сроках выхода нового супермощного телефона пока ничего не известно. Но уже отмечают, что, если он поступит в продажу в Европе, то от рекордно мощного аккумулятора в «европейской» серии могут отказаться. Емкость придется снизить в соответствии с правилами Евросоюза – у китайских смартфонов бывают сложности с прохождением сертификации, особенно если речь идет о моделях с нестандартными аккумуляторами.

Ранее китайская компания HONOR представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, – хотя технически это оказалось не совсем так. На самом деле телефон можно было бы назвать самым тонким, если не считать массивного выступа его камеры.

Впрочем, другой китайский бренд все-таки преуспел в выпуске самого легкого в мире смартфона. Речь идет о модели X Fold 5 бренда Vivo, вышедшей в конце июня этого года.