Google отказывается от выпуска своих популярных гаджетов: что с ними случилось

Недавнее мероприятии Made by Google запомнилось не только презентацией нового смартфона Pixel 10 и умных часов Pixel Watch 4, но и отсутствием планшетов. Как оказалось, компания Google вообще приостановила работу в этом направлении.

Когда выйдет новое поколение планшетов Google Pixel (и выйдет ли вообще) – пока что неизвестно, пишет androidpolice.com. Руководство Google заявило, что в ближайшее время компания не планирует выпускать планшеты, и намекнуло, что эта категория девайсов сейчас не в приоритете.

В Google считают, что планшеты сегодня не очень актуальны, так как их задачи успешно перетянули на себя смартфоны – и обычные, и складные. Впрочем, это был довольно предсказуемый поворот, отмечает издание: ранее Google отказалась от Pixel Tablet 2, и таким образом первый планшет, выпушенный еще в 2023 году, был скорее самостоятельным проектом, чем заявкой на полноценную линейку.

Видимо, планшет Pixel Tablet продавался все-таки недостаточно хорошо, чтобы вдохновить Google на продолжение этой серии гаджетов. Как отмечают эксперты, похоже, что команда Nest возьмет на себя управление планами Google по созданию устройств с большим экраном. Но внимание будет сосредоточено не на отдельных планшетах, а на таких продуктах, как умный дисплей Nest Hub и универсальное устройство Hub Max.

Также Фокус писал, что и планшеты iPad больше не популярны. Как выяснилось, компания Apple стала уступать китайским производителям. А главным сюрпризом стало возвращение в топ-5 поставщиков планшетов компании Amazon, которая увеличила поставки на феноменальные 205%.

Тем временем стало известно, что китайский бренд HONOR готовится выпустить на рынок новый смартфон, который мощнее планшета. Телефон получит батарею емкостью 10 000 мАч – такой показатель вдвое превышает емкость аккумулятора флагманского Galaxy S25 Ultra и даже некоторых планшетов (в том числе уже упомянутый Pixel Tablet).

Ранее эксперты назвали лучшие бюджетные планшеты 2025 года. Особенной симпатией пользовался Galaxy Tab от Samsung – такие планшеты посчитали хорошими в любом бюджетном сегменте.

Еще сообщалось, какие устройства попали в топ-8 бюджетных планшетов Android, которые заслуживают внимания. В тот список попали Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, а также Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2 и другие.