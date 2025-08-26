Эти смартфоны Realme останутся без обновлений: какие модели не получат Android 16

Realme готовит к запуску свою новую прошивку на базе ОС Android 16. Однако для целого ряда популярных моделей это обновление станет последним. После его установки эти устройства больше не будут получать крупных апдейтов операционной системы.

Хотя Realme обещает стать одной из первых компаний, которая выпустит Android 16 для своих флагманов, для многих ее смартфонов эта версия ОС будет финальной. Издание Gizmochina опубликовало подробный список таких устройств, собранный экспертами исходя из политики обновлений бренда.

В список вошли многие распространенные модели, включая флагманы и устройства среднего класса:

Серия GT: Realme GT 5, GT 5 240W, GT 3;

Realme GT 5, GT 5 240W, GT 3; Номерные серии: Realme 14x, 14 Pro Lite, Realme 13, 13+, 13 Pro, 13 Pro+, Realme 12, 12+, 12 Pro, 12 Pro+, 12x, 12 Lite;

Realme 14x, 14 Pro Lite, Realme 13, 13+, 13 Pro, 13 Pro+, Realme 12, 12+, 12 Pro, 12 Pro+, 12x, 12 Lite; Серия Narzo: Realme Narzo 70, 70 Pro, 70x, 70 Turbo, N65;

Realme Narzo 70, 70 Pro, 70x, 70 Turbo, N65; Серия C: Realme C75, C67, C65, C63, C61;

Realme C75, C67, C65, C63, C61; Серии P и Note: Realme P2 Pro, P1, P1 Pro, P1 Speed, Note 60, 60x.

Ожидается, что бета-тестирование Realme UI 7.0 на базе Android 16 начнется в ближайшее время, а стабильный релиз для поддерживаемых устройств — ориентировочно в сентябре. Первыми новую прошивку получат флагманы серии Realme GT 7.

