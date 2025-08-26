Ці смартфони Realme залишаться без оновлень: які моделі не отримають Android 16

Realme готує до запуску свою нову прошивку на базі ОС Android 16. Однак для цілої низки популярних моделей це оновлення стане останнім. Після його встановлення ці пристрої більше не отримуватимуть великих апдейтів операційної системи.

Хоча Realme обіцяє стати однією з перших компаній, яка випустить Android 16 для своїх флагманів, для багатьох її смартфонів ця версія ОС буде фінальною. Видання Gizmochina опублікувало докладний список таких пристроїв, зібраний експертами виходячи з політики оновлень бренду.

До списку увійшло багато поширених моделей, включно з флагманами і пристроями середнього класу:

Серія GT: Realme GT 5, GT 5 240W, GT 3;

Realme GT 5, GT 5 240W, GT 3; Номерні серії: Realme 14x, 14 Pro Lite, Realme 13, 13+, 13 Pro, 13 Pro+, Realme 12, 12+, 12 Pro, 12 Pro+, 12 Pro+, 12x, 12 Lite;

Realme 14x, 14 Pro Lite, Realme 13, 13+, 13 Pro, 13 Pro+, Realme 12, 12+, 12 Pro, 12 Pro+, 12 Pro+, 12x, 12 Lite; Серія Narzo: Realme Narzo 70, 70 Pro, 70x, 70 Turbo, N65;

Realme Narzo 70, 70 Pro, 70x, 70 Turbo, N65; Серія C: Realme C75, C67, C65, C63, C61;

Realme C75, C67, C65, C63, C61; Серії P і Note: Realme P2 Pro, P1, P1 Pro, P1 Speed, Note 60, 60x.

Очікується, що бета-тестування Realme UI 7.0 на базі Android 16 розпочнеться найближчим часом, а стабільний реліз для підтримуваних пристроїв — орієнтовно у вересні. Першими нову прошивку отримають флагмани серії Realme GT 7.

Раніше ми писали про смартфон з батареєю як у повербанка: новинка Realme поб'є всі колишні рекорди автономності. Анонс моделі відбудеться 27 серпня, що стало відомо з офіційного тизера бренду. Раніше виробник уже демонстрував концепт пристрою з акумулятором на 10 000 мАг, але тепер, схоже, готовий піти ще далі.