Оптоволоконный интернет ускорится в 50 раз: какая технология стоит за этим прорывом

Ученые из Австралии и Южной Кореи нашли способ «закручивать» свет в спиральные вихри, что может увеличить пропускную способность оптоволоконных сетей в 50 раз. Это открытие обещает решить проблему нехватки скорости интернета для дата-центров и платформ искусственного интеллекта.

Ключом к прорыву стали так называемые материалы Ван-дер-Ваальса — ультратонкие слоистые кристаллы, скрепленные той же слабой физической силой, которая позволяет паукам бегать по потолку. Исследователи обнаружили, что когда свет с круговой поляризацией проходит через такой материал, он меняет направление вращения и превращается в "световое торнадо", пишет Eurekalert.

По словам исследователей, благодаря спиральной структуре световые вихри создают некое дополнительное измерение для кодирования информации. В результате, как через магистраль, которую снабдили дополнительными путями для передачи данных, транслируется больший поток информации.

До сих пор для создания таких вихрей требовалось громоздкое и дорогостоящее оборудование. Новый же метод позволяет делать это с помощью миниатюрных устройств размером с чип, что открывает путь к их массовому внедрению.

По оценкам ученых, технология даст возможность кодировать на одном фотоне сразу несколько бит информации, что и даст 50-кратный прирост пропускной способности. Это крайне важно для индустрии, поскольку создает предпосылки для появления более компактных, дешевых и масштабируемых решений, применимых в том числе и в спутниковых системах связи.

